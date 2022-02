Jak przekazał Urząd Miasta Krakowa, w najnowszym rankingu Travellers' Choice 2022 – Popular Destinations – Europe numerem jeden w Europie okazał się Londyn, na drugim miejscu uplasowała się grecka wyspa Kreta, a na trzecim Rzym. Lista obejmuje 25 pozycji, a na 24. miejscu znalazł się Kraków, jako jedyne polskie miasto w rankingu.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał: „Cieszą takie wiadomości, tym bardziej, że w rankingu Tripadvisor jesteśmy już kolejny raz. Unikatowe dziedzictwo historii i architektury, dobra kuchnia, międzynarodowe festiwale – za to jest Kraków ceniony”.

Kraków wyróżniony

Coroczny ranking TripAdvisor, jednego z najpopularniejszych serwisów internetowych dla miłośników podróży z całego świata, powstaje na podstawie recenzji i rekomendacji podróżników, którzy oceniają hotele, restauracje, zabytki, widoki, atrakcje itp. w odwiedzanych miejscach.

Według nich stolica Małopolski przyciąga takimi miejscami i zabytkami jak m.in. Wawel, Rynek Główny, kościół Mariacki i Kazimierz. Miasto – wskazali turyści - ukazuje unikatowe dziedzictwo, bogactwo historii i architektury. TripAdvisor doceniał Kraków także za walory gastronomiczne, podkreślając, że w 2019 r. miasto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej (European Capital of Gastronomic Culture).

Według opinii serwisu, Kraków to również miejsce, w którym co roku odbywa się ok. 100 festiwali i innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym.

Stolicę Małopolski odwiedziło ponad 11 mln osób

Według przedstawionych w grudniu ub.r. wstępnych szacunków dotyczących wielkości ruchu turystycznego w Krakowie, w 2021 roku stolicę Małopolski odwiedziło 11,3 mln osób.

Badania ruchu turystycznego przeprowadził międzyuczelniany zespołu ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Specjaliści szacują, że do Krakowa mogło przyjechać w 2021 roku 11,3 mln turystów, z czego największa grupa - 6,1 mln to turyści krajowi, którzy przyjechali tylko na jeden dzień. 4 mln 285 tys. Polaków zostało pod Wawelem dłużej. W porównaniu z okresem przed pandemią niewielu było turystów zagranicznych - 830 tys. skorzystało z pobytu kilkudniowego, a 85 tys. jednodniowego. Wśród obcokrajowców najwięcej było osób z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Turyści wydali w Krakowie 5,5 mld zł i jak zaznaczają badacze na taki wynik wpływ mają krótkie, jednodniowe pobyty. Jako cel podróży goście wskazywali najczęściej: zwiedzanie zabytków, rozrywkę, wypoczynek, przyjazd ze względów religijnych oraz odwiedziny u znajomych i krewnych. Nocowali najczęściej w hotelach i apartamentach.

W 2020 roku Kraków odwiedziło niespełna 8 mln turystów, a w 2019 roku - przed pandemią - ponad 14 mln.