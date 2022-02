Jak wskazał w środę CBOS, trwający od marca 2020 r. stan epidemii "odciska piętno na wielu sferach życia Polaków, w tym na podróżowaniu".

Reklama

Obawa o zdrowie zapewne także w 2021 roku powstrzymywała część osób od wyjazdów, które można uznać za niekonieczne. Ubiegłoroczne wyjazdy wypoczynkowe ograniczane były też decyzjami władz naszego kraju oraz innych państw dotyczącymi możliwości przemieszczania się, korzystania z bazy noclegowej i gastronomii oraz infrastruktury sportowej - przekazał CBOS.

Z badania wynika, że na początku 2022 r. większość (56 proc.) dorosłych Polaków zadeklarowała, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni. Według CBOS, w trzecim roku pandemii Polacy "śmielej snują" plany wyjazdowe na nadchodzący rok niż w roku poprzednim (wzrost odsetka planujących wyjazd o 8 punktów procentowych).

Generalnie odsetek respondentów deklarujących zamiar takiego wyjazdu powrócił do poziomu notowanego przed pandemią COVID-19, choć jest niższy niż notowany na początku lat 2019 i 2020, gdy wyjazdy planowały prawie dwie trzecie pytanych - tłumaczy CBOS.

Reklama

17 proc. respondentów jeszcze nie wie, czy w tym roku gdzieś wyjedzie na co najmniej dwa dni; zaś brak planów wyjazdowych deklaruje 27 proc., czyli o 5 punktów mniej niż w ubiegłym roku i tyle samo co w styczniu roku 2020.

Z badania wynika, że w roku 2022 – tak jak w latach poprzednich – skorzystanie z co najmniej dwudniowego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania planuje większość respondentów z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 81 proc. i 61 proc.). Znacznie mniejsze zainteresowanie taką formą wypoczynku jest wśród badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (41 proc.) oraz podstawowym lub gimnazjalnym (22 proc.).

Reklama

Plany turystyczne

CBOS zauważa, że tegoroczne plany dotyczące wyjazdów turystycznych lub wypoczynkowych, tak jak w poprzednich latach, zależą również od oceny warunków materialnych własnych gospodarstw domowych oraz dochodów.

Co najmniej dwudniowy wyjazd planuje w tym roku niemal trzy czwarte (73 proc.) respondentów dobrze oceniających swoją sytuację materialną, ponad dwie piąte (42 proc.) określających poziom swojego życia jako średni i tylko niespełna jedna trzecia (32 proc.) źle oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego - podał CBOS.

Wyjazd planuje większość badanych deklarujących miesięczne dochody per capita na poziomie co najmniej 2000 zł (71 proc. z grupy o dochodach mieszczących się w przedziale 2000 zł – 2999 zł i 82 proc. wśród deklarujących dochody na poziomie co najmniej 3000 zł). Natomiast wśród respondentów deklarujących miesięczne dochody per capita niższe niż 2000 zł planujący wyjazd są w mniejszości.

Według CBOS, preferencje dorosłych Polaków co do wyboru między wyjazdami krajowymi a zagranicznymi "są dość stabilne". "Planujący wyjazdy w roku 2022, tak jak w latach 2016–2021, najczęściej stawiają na wypoczynek krajowy" - wskazał CBOS.

Badanie pokazało, że w roku 2021 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechała połowa (50 proc.) dorosłych Polaków, czyli o 11 punktów procentowych więcej niż w roku 2020. Wyjechało także nieznacznie więcej osób (o 2 punkty procentowe) niż planowało na początku roku.

Wyniki badania wyraźnie pokazują, iż po dużym spadku w 2020 roku w kolejnym roku pandemii znacząco przybyło respondentów, którzy wyjeżdżali w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni. Co prawda jest ich nadal mniej niż w rekordowym roku 2018 i w ostatnim roku przed pandemią COVID-19, ale patrząc z dłuższej perspektywy, można powiedzieć, iż Polacy zaczęli wracać w tym względzie do dawnych zwyczajów - przekazał CBOS.

Sondaż z serii "Aktualne problemy i wydarzenia" został przeprowadzony w pierwszej połowie stycznia na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców kraju w ramach procedury mixed-mode. Badanie zrealizowano od 3 do 13 stycznia 2022 r. na próbie liczącej 1135 osób.