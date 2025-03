Najbrzydsze miasto w Polsce? Podróżnik wskazał Zgierz

Zgierz został uznany za najbrzydsze miasto w Polsce. Przynajmniej w opinii Brazylijczyka o imieniu Caio, który obecnie mieszka w Polsce, a dokładnie w Łodzi. Mężczyzna spędza wolny czas podróżując po Polsce i poznając kolejne nowe miejsca. Relacje z wypraw publikuje na swoim profilu na Instagramie. Do tej pory odwiedził m.in. Warszawę, Poznań i Piotrków Trybunalski. Jedną z ostatnich destynacji Brazylijczyka był Zgierz.

Reklama

Zgierz mieści się zaledwie 13 kilometrów do Łodzi, w której mieszka Brazylijczyk. Caio postanowił się tam wybrać, bo usłyszał, że "nic tam nie ma". Chciał się przekonać, czy słusznie to miasto cieszy się tak nieciekawą opinią. Niestety opinia Brazylijczyka na temat Zgierza nie była pochlebna. Uznał on, że Zgierz jest najbrzydszym miastem w Polsce. Zauważył w mieście jedynie kilka atutów, wśród których wymienił: kościół, czyli Parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jedną ładną uliczkę z tradycyjną zabudową, a także restaurację serwującą polską kuchnię.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Internautom nie spodobała się opinia Brazylijczyka. Wielu mieszkańców Zgierza uznało, że ocenił on ich miasto zbyt powierzchownie, a Zgierz ma znacznie więcej do zaoferowania niż przedstawił to w swoim filmie podróżnik.

Najbrzydsze miasta w Polsce. Ranking

Niedawno opublikowano ranking najbrzydszych miast w Polsce. Zestawienie przygotował serwis internetowy gloswielkopolski.pl. Zaznaczono, że ma ono charakter subiektywny. Nie znalazł się w nim Zgierz, uznany przez Brazylijczyka za najbrzydsze miasto w Polsce. Przygotowując zestawienie brano pod uwagę następujące kryteria: stan architektury miejskiej, liczbę i jakość miejsc zielonych, dostęp do rozrywki, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Najbrzydsze miasta w Polsce według zestawienia to kolejno: