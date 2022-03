Już dziś do siatki naszych połączeń wraca trasa ChopinAirport - KosiceAirport. Loty dostępne są dla Was 4 razy w tygodniu - we wtorek, czwartek, piątek i niedziele - poinformowała spółka na Twitterze.

Według informacji podanej przez polskiego przewoźnika, od 10 marca do 25 marca wylot z warszawskiego lotniska Chopina następuje o godz. 12.35, a lądowanie w słowackich Koszycach o 13.40; wyloty z Koszyc będą odbywały się o godz. 14.20, a lądowanie w Warszawie - o 15.20.

PLL LOT w 2021 r. przewiozły na pokładach swoich samolotów prawie 4,2 mln pasażerów. Narodowy przewoźnik wykonał ponad 54 tys. operacji na 151 trasach do 109 portów lotniczych.

Akcjonariuszami PLL LOT jest Skarb Państwa, posiadający 69,30 proc. udziałów, oraz Polska Grupa Lotnicza z 30,7 proc. udziałami.