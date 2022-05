Jego pierwszy kurs będzie miał miejsce pierwszego dnia tegorocznych wakacji – 25 czerwca 2022 roku. Ponadto, w soboty, niedziele i święta zostanie uruchomiony dodatkowy kurs do Gdyni – "Słoneczny – BIS". Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca.

Reklama

Słoneczny pojawi się na torach po dwóch latach przerwy związanych z pandemią COVID-19.

"Słoneczny" na trasie ze stacji Warszawa Centralna do Ustki zatrzyma się w sześciu miastach na Mazowszu (stacje Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto), dwóch w województwie Warmińsko-Mazurskim (stacje Działdowo, Iława) a także w dziesięciu na Pomorzu (Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka).

Pociąg "Słoneczny" co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią COVID–19, spodziewamy się jeszcze większej liczby pasażerów, chcących skorzystać z wakacyjnej oferty Kolei Mazowieckich. W związku z tym uruchamiamy dodatkowe, weekendowe połączenie "Słoneczny – BIS". Będzie on jeździł do stacji Gdynia Główna - stwierdził prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

"Słoneczny" w tym roku wyruszy ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 5:55, około 9:00 będzie już w Gdańsku, a do Ustki dojedzie na godz. 11:25. W podróż powrotną wyruszy po godz. 12:00 i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna kilka minut po godzinie osiemnastej.

Reklama

Z kolei "Słoneczny – BIS" będzie kursować w relacji Warszawa Zachodnia (godz. 9:03) – Gdynia Główna (przyjazd o 12:56, odjazd o 18:29) – Warszawa Centralna (godz. 21:59).

Reklama

Po raz pierwszy pociąg "Słoneczny" wyruszył w trasę 25 czerwca 2005. Przez ten czas, do 2019 r., z podróży tym połączeniem skorzystało ponad milion osób.

W pociągach "Słoneczny" oraz "Słoneczny – BIS" można bezpłatne przewieźć psa czy rower.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski