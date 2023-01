"Średniomiesięczna liczba pasażerów przekroczyła 260 500 osób. Pomiędzy majem a październikiem co miesiąc padały kolejne rekordy w liczbach pasażerów bądź operacji, np. w październiku z usług Lotniska skorzystało 304 958 pasażerów i obsłużono na nim 2 082 operacje lotnicze, co dało znaczny przyrost wobec października 2019 roku - odpowiednio 128% wolumenu pasażerów i 119,5% sumy startów i lądowań. Co ciekawe i znaczące, w najlepszym pod względem przewozów miesiącu roku 2019 - sierpniu - obsłużono 303 133 pasażerów, a to oznacza, że październik 2022 roku był lepszy nawet od wspomnianego okresu, stanowiącego część wysokiego sezonu turystycznego. W rekordowym w historii lotniska sierpniu 2022 z usług lotniska skorzystało 331 267 pasażerów i obsłużono na nim 2 206 operacji lotniczych. Stanowiło to odpowiednio 109,3% wolumenu pasażerów i 113,6% operacji startów i lądowań w stosunku do analogicznego okresu roku 2019" - czytamy w komunikacie.

W samym grudniu port obsłużył 220 296 pasażerów i 1 483 operacje lotnicze. Porównując te dane do roku 2021, nastąpił znaczący wzrost w zakresie liczby pasażerów - do 124,0% poprzedniego roku - i 88,4% w zakresie operacji. W stosunku do przedpandemicznego grudnia 2019 roku było to 99,1% pasażerów i 99,5% operacji, podano także.

"W minionym roku pasażerowie podróżujący z naszego Lotniska najczęściej wybierali Londyn jako kierunek podróży lotniczej. W następnej kolejności, pod względem popularności, znalazły się takie miasta jak: Dublin, Mediolan, Rzym, Bruksela, Sztokholm, Paryż, Oslo i Ryga (popularność tego kierunku, zainaugurowanego w sezonie zimowym 2021/2022, znacznie przekroczyła oczekiwania), Barcelona oraz Wiedeń. W połączeniach rozkładowych funkcjonowało do 65 kierunków. W ujęciu średniotygodniowym odbywało się 430 operacji lotniczych" - wymieniono.

Obecnie Lotnisko Warszawa/Modlin jest stałą bazą dla 7 samolotów przewoźnika Ryanair.

"Za nami szczególny rok, w połowie którego mieliśmy radosne wydarzenie w postaci obchodów zakończenia pierwszej i rozpoczęcia drugiej dekady obsługiwania pasażerów. Nie mam wątpliwości, że w tym drugim dziesięcioleciu wzmocnimy się jeszcze bardziej, rozrośniemy i w zgodzie z najwyższymi standardami obsłużymy kolejne miliony podróżnych. Po to istniejemy i za to jesteśmy doceniani" - skomentował p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Tomasz Szymczak, cytowany w komunikacie.

Ważnym dniem dla portu lotniczego oraz dla pasażerów stał się 31 października 2022 roku, albowiem to właśnie wtedy loty między Modlinem a Kiszyniowem, czyli stolicą Republiki Mołdawii, zainaugurował przewoźnik Air Moldova. Jest to mołdawska linia lotnicza z flotą składającą się z samolotów Airbus w kilku typach. Loty odbywają się 3 razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i soboty, przypomniano.

Lotnisko Warszawa/Modlin - jako jedyny polski port lotniczy znalazło się w zestawieniu 'European airports with largest seat capacity increase 2022 vs 2019', czyli europejskich lotnisk z największym przyrostem liczby oferowanych miejsc pasażerskich liczonym pomiędzy 2019 a 2022 rokiem. To coś, co nas mocno wyróżnia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie tylko z rekordowych przewozów pasażerskich, ale również z rekordowej liczby lądowań dużych samolotów pasażerskich, które przynoszą lotnisku znaczące przychody - zakończył wiceprezes ds. korporacyjnych Grzegorz Hlebowicz.