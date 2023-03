Białego jelenia to ja widzę tutaj po raz pierwszy. To jest sensacja. Do tego jeszcze biały jeleń biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza – powiedział PAP leśniczy Hubert Bełz z Leśnictwa Szkółkarskiego w Wydrzu.

Biały jeleń nagrany w Nadleśnictwie Leżajsk

Stado jeleni szlachetnych nagrał Konrad Bród, który ze znajomym w niedzielne popołudnie jechał samochodem drogą prowadzącą z Brzózy Królewskiej do wsi Wydrze. Z odległości około 50 metrów zauważyli biegnące stado. Byliśmy niedaleko pałacu w Julinie. W ostatniej chwili wyciągnąłem telefon. Nie spodziewałem się, że w mojej okolicy trafię na albinosa – relacjonował PAP Konrad Bród.

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego Wacław Matysek również przyznał, że to wyjątkowa sytuacja. Po raz pierwszy widzę, żeby w Polsce, wśród jeleni szlachetnych był biały osobnik. To taka perełka. Ale żeby mieć pewność, że to jest albinos, trzeba by jeszcze sprawdzić, czy ma czerwone świece, czyli oczy – powiedział PAP Wacław Matysek.

Zdaniem specjalistów często bywa tak, że białe osobniki są wykluczane z grupy. Są inne, nie pasują do reszty, wtedy są odpychane, a ponieważ widać je z dużej odległości, taka chmara jest od razu łatwiej namierzalna - wyjaśnił rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego.

Ten z leżajskiego lasu widać, że ma towarzystwo, ale ta przyjaźń nie musi trwać długo. Jak rozpocznie się rykowisko i jelenie będą szukać dla siebie partnerek, dawni kumple mogą się nawet pobić. Na razie jednak żyją sobie razem i nic się nie dzieje – dodał Wacław Matysek.

Autorka: Agnieszka Lipska