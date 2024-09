"Wskutek powodzi do godz. 18 odwołano 80 pociągów, a 65 uruchomiono w skróconych relacjach; ze względu na pogodę odnotowano we wtorek siedem zdarzeń, które wpłynęły na opóźnienie 74 pociągów" - poinformował we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.