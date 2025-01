Nowe uzdrowisko w Polsce. Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim w widłach rzek Łyny i Symsarny. Charakteryzuje je malownicze usytuowanie, dobrze rozwinięta infrastruktura, piękna okolica oraz zdrowy mikroklimat. Miasto lada moment zyska status uzdrowiska, powstanie w nim sanatorium. Dokumenty już są złożone w Ministerstwie Zdrowia - poinformował serwis rynekzdrowia.pl. Jak podało Radio Olsztyn, w Ministerstwie są już również zaświadczenia dotyczące jakości wody i powietrza w mieście. Wiosną ma być gotowe sanatorium, które buduje prywatna firma.

Lidzbark Warmiński już teraz dysponuje bazą rehabilitacyjno-wypoczynkową. W mieście znajdują się Termy Warmińskie z zespołem basenów zasilanych wodą geotermalną, tężnie solankowe, wody lecznicze o podwyższonym stężeniu jonów chlorkowych, sodowych oraz jodowych oraz szeroka oferta SPA.

Lidzbark Warmiński wkrótce zostanie nowym uzdrowiskiem z sanatorium, lecz już teraz jest atrakcyjnym miejscem do odwiedzenia. Historia miasta sięga XIII wieku, kiedy w tym miejscu powstała osada zakonu krzyżackiego. W XIV miasto pełniło rolę stolicy Warmii, a w kolejnych dwóch wiekach przeżywało wielki rozkwit. Największą atrakcją Lidzbarka Warmińskiego jest Zamek Biskupów Warmińskich, który jest uznawany za perłę architektoniczną regionu i bywa porównywany do Wawelu. Warto odwiedzić również Oranżerię Krasickiego, a także wybrać się na spacer, by podziwiać przecinające miasto kanały i mosty, przez które Lidzbark bywa nazywany "małą Wenecją". Malownicze otoczenie zachęca do wypadów za miasto, a zdrowy mikroklimat zachęca, by odwiedzić to miejsce o każdej porze roku.