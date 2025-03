Kupując trzy bilety do największego Parku Rozrywki w Polsce, za jeden z nich… nie zapłacicie nic. Promocja 2+1 gratis to świetny sposób, by rozpocząć sezon z rozmachem, ale i sporą oszczędnością!

Oferta skierowana do rodzin i grup przyjaciół planujących wypad wiosną, latem lub jesienią. Obowiązuje na bilety ważne od 5 kwietnia do 26 października 2025 roku; z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Wystarczy dodać trzy bilety do koszyka, a najtańszy z nich zostanie automatycznie objęty rabatem 100%.

Ponad 130 atrakcji i jeden bilet do dwóch Parków

W Energylandii znajdziemy aż 133 atrakcje rozlokowane w siedmiu tematycznych strefach – od bajkowej Bajkolandii, przez familijne Sweet Valley, aż po krainę ekstremalnych wrażeń.

Reklama

To tutaj działają jedne z najbardziej imponujących rollercoasterów w Europie, jak Zadra – Made in Małopolska, Pepsi Hyperion czy Abyssus. Wśród propozycji nie brakuje atrakcji dla całych rodzin oraz tych, które zadowolą nawet najbardziej wymagających miłośników adrenaliny.

Warto jednak podkreślić, że Energylandia to także idealne miejsce dla najmłodszych. Park zapewnia aż 28 atrakcji przystosowanych jest dla dzieci już od 2. roku życia. A w cieplejsze miesiące czeka na Was także Water Park , czyli najlepiej oceniany odkryty Park Wodny w Europie, dostępny w ramach tego samego biletu.

Bilety dostępne są na stronie ticket.energylandia.pl, a promocja trwa tylko do 4 kwietnia 2025 r. Jeśli marzy się Wam rodzinny dzień pełen wrażeń, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by zaznaczyć go w kalendarzu. Oszczędzać można na biletach, ale nie na emocjach!

Zaplanuj swój dzień pełen emocji

Reklama

Planując wizytę w Energylandii, warto dobrze rozłożyć dzień, by skorzystać z jak największej liczby atrakcji! Dla rodzin z dziećmi doskonałym startem będzie Bajkolandia, gdzie maluchy mogą rozpocząć swoją przygodę od łagodnych kolejek i karuzel. Następnie warto odwiedzić cukierkowe Sweet Valley, pełne familijnych przejażdżek i uroczych dekoracji. Jeśli lubicie mocniejsze wrażenia, czeka na Was Smoczy Gród z legendarną Zadrą czy Aqualantis z podwodnym światem i Abyssusem. Oprócz ekscytujących przejażdżek, Energylandia oferuje również spektakularne widowiska – na scenach Parku codziennie odbywają się pokazy kaskaderskie, taneczne i teatralne, które zachwycają efektami specjalnymi i kunsztem artystów. Dzięki jednej wejściówce możecie odkrywać wszystkie te atrakcje bez ograniczeń, a promocja 2+1 GRATIS sprawia, że wspólna zabawa staje się jeszcze bardziej atrakcyjna!