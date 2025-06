Drogi parking i zaskakujące opłaty

Jak podaje Gazeta Krakowska, "Na Podhalu powstał właśnie jeden z najdroższy parkingów - w rejonie nowej atrakcji turystycznej, czyli Sky Walk Serce Poronina. Zostawiając samochód na godzinę lub dwie - zapłacisz tutaj 40 zł." Stawka ta wywołuje zdumienie wśród odwiedzających. Turyści wyrażają swoje niezadowolenie: "Wielu przeciera oczy ze zdumieniem, gdy słyszą tak wysoką stawkę". Ja rozumiem, jakby auto zostawić na cały dzień, ale tam nie ma co robić tyle czasu – mówią turyści.

Ceny biletów i definicja "dorosłego"

Wysokie ceny nie ograniczają się jedynie do parkingu. Koszt wejścia na wieżę widokową to "69 zł" dla osoby dorosłej, przy czym, jak podkreśla gazeta, "osoba dorosła to ta, która ukończyła 12 rok życia. Dzieci w wieku 13, 15, czy 17 lat są traktowane jak dorośli." Ma to również wpływ na bilet rodzinny: "Bilet 2+2 oznacza de facto dwie osoby powyżej 12 roku życia i dwie osoby w wieku 3-12 lat." Ważnym aspektem, na który uczula gazeta, jest konieczność posiadania przez dzieci do 12 roku życia legitymacji szkolnej jako dowodu wieku, gdyż Jest to wymagane w kasie – inaczej nam nie uwierzą, nawet jak dziecko wygląda jak dziecko - mówią turyści.

Rozgoryczenie turystów. "Za dużo"

Gazeta cytuje Michała Woźnego, turystę z Bydgoszczy, który z rozgoryczeniem podsumowuje swoje doświadczenie. Przyznam szczerze, że takie ceny oznaczają dość drogą wyprawę. Ja za moją pięcioosobową rodzinę, czyli ja, żona i trzech synów w wieku 13, 15 i 17 lat zapłaciłem 345 zł za same bilety wstępu, do tego doszło 40 zł za parking. W sumie więc niemal 400 zł. Za dwugodzinną atrakcję zdecydowanie za dużo.