Ciekawe miejsca i atrakcje w okolicach Warszawy [TOP10]

6028 Obowiązkowy punkt programu to zwiedzanie dworku wybudowanego pod koniec XVIII wieku, w którym Fryderyk Chopin przyszedł na świat – teraz to muzeum z największą liczbą pamiątek związanych z życiem i twórczością kompozytora (łącznie ok. 7,5 tys). W 1999 roku część kolekcji została wpisana na listę UNESCO "Memory of the World", na której znajdują się obiekty wymagające szczególnej ochrony ze względu na ich unikatową wartość kulturową. Ale warte zobaczenia są także ogród i park, w których regularnie odbywają się koncerty plenerowe zarówno znanych muzyków, jak i studentów szkół muzycznych.