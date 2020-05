Ciekawe miejsca i atrakcje w okolicach Krakowa [TOP10]

9236 Do zabytkowej kopalni soli z Krakowa jest ok. 50 km. Warto pokonać ten dystans, bo od 2013 roku znajduje się ona na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wydobycie prowadzono w niej od 1251 aż do 1990 roku; teraz niektóre jej części udostępniono zwierzającym. Zjeżdża się na głębokość 223 m, a potem z przewodnikiem pokonuje ponad 2 km tras. Dla chętnych przewidziano też zwiedzanie XIII-wiecznych wyrobisk, pochylni i szybów. Niewiele osób wie, że to tu znajduje się np. komora Ważyn, największe podziemne pomieszczenie w Europie wykonane przez człowieka!