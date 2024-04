Jako pierwsza jednostka w tym sezonie pojawiła się Le Bellot pływająca pod francuską banderą. Statek liczy 131,4 m długości i 18 m szerokości, a na pokład może przyjąć 184 pasażerów.

Rejs z teatrem i salą taneczną na pokładzie

Le Bellot zacumował przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Begama". Pasażerowie wsiedli na pokład w Kopenhadze, a rejs zakończą w Sztokholmie.

Le Bellot jest dość młodym statkiem, bo do eksploatacji trafił dwa lata temu. Statek wyposażony jest w 92 kabiny i apartamenty z przestronnymi balkonami. Na wycieczkowcu znajdują się restauracja Le Nautilus, teatr, sala taneczna, biblioteka, sklep, pokład słoneczny z basenem i barem na świeżym powietrzu, centrum spa i fitness z pokojami do masażu oraz sauną fińską, loża obserwacyjna, galeria sztuki oraz kids club.

Do Gdańska wpłyną perły wycieczkowców

To nie jedyna atrakcja dla turystów i miłośników morskich podróży. W tym roku w gdańskim porcie cruisery będą gościć aż 62 razy. Najdłuższym statkiem, jaki wejdzie do portu w Gdańsku będzie Crystal Symphony, pływający pod bahamską banderą. Ma 238 m długości, a zacumuje na Nabrzeżu Oliwskim 5 sierpnia. Największym statkiem pod względem liczby pasażerów będzie Balmoral. Wycieczkowiec, który może przyjąć na swój pokład 1390 gości przypłynie do Gdańska dwukrotnie: 18 lipca i 11 września.

Koniec sezonu rejsów wycieczkowych zaplanowany jest tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 15 grudnia do Portu Gdańsk wpłynie liczący 150 m długości Le Commandant Charcot. Jednostka pływająca pod francuską banderą to tzw. wycieczkowiec ekspedycyjny, czyli przygotowany do odwiedzania rejonów arktycznych.

Atrakcje portowego miasta

Podróż morska na pokładzie cruisera to niezapomniane przeżycie. Z jednej strony pozwala, choć na chwilę poczuć się, jak prawdziwy wilk morski, z drugiej – zapewnia podróż w niezwykle komfortowych, luksusowych wręcz warunków. Nie można także zapominać o zaletach Bałtyku i pobliskich atrakcjach turystycznych.

- Trzeba przekonywać armatorów wycieczkowych, że basen Morza Bałtyckiego to region bezpieczny. W ub. tygodniu wróciliśmy z targów Seatrade Cruise Global w Miami. Wspólnie z Baltic Gateway Group, największym touroperatorem obsługującym wycieczkowce w Porcie Gdańsk, przedstawiliśmy naszą ofertę handlową, a także zaprezentowaliśmy najciekawsze atrakcje turystyczne portowego miasta i regionu. A mamy się czym pochwalić — zapewnia Michał Stupak, menadżer klienta w Porcie Gdańsk.

To prawda, region ma się czym pochwalić, by wymienić takie atrakcje, jak zwiedzanie historycznego centrum Gdańska z Bramą Wyżynną i Długim Targiem na czele, Muzeum Bursztynu, Stary Ratusz czy Pomnik Heweliusza. Nie wspominając już o ukochanych przez Polaków plażach nad Bałtykiem.

Awizacje wycieczkowców są dostępne na stronie Portu Gdańsk.