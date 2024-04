Listę Top 11, która może być przydatną ściągą podczas planowania majówki czy wakacji, przygotowali eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist. W plebiscycie na najlepsze hotele zagłosowali również internauci.

Wybrano najlepsze hotele w Polsce

W ogólnopolskim konkursie o nagrodę Hotel Star 2024 rywalizowało aż 50 hoteli, wybranych z oferty Travelist, popularnej wyszukiwarki noclegów.

Zwycięzców wybrano na podstawie opinii jury złożonego z ekspertów oraz głosów internautów.

Najlepsze hotele w Polsce wybrano w 13 kategoriach, m.in. najlepszy hotel w górach, najlepszy hotel nad jeziorem, najlepszy hotel w zamku, najlepszy hotel dla rodzin czy najlepszy hotel z Aquaparkiem.

11 najlepszych hoteli w Polsce

Za najlepszy hotel nad morzem uznano Hotel Arka Medical Spa (4 gwiazdki) w Kołobrzegu, położony dosłownie kilka kroków od plaży.

Najlepszy resort to Bel Mare Resort w Międzyzdrojach. Położony nie tylko blisko plaży, ale i Alei Gwiazd. Najlepszy hotel w górach to zdaniem ekspertów i internautówApartamenty Sun & Snow Biała Perła w Siennej, część kompleksu Czarna Góra Resort, malowniczo położonego na stokach Czarnej Góry i Żmijowca.

Najlepszy hotel nad jeziorem to Lake Hill Mazury Resort & SPA (4 gwiazdki) w Ostródzie. Nowy obiekt położony nad Jeziorem Drwęckim. Za Najlepszy hotel blisko natury uznano Hotel Aubrecht Country SPA Resort (4 gwiazdki) w Przechlewie na Kaszubach, nad jeziorem Szczytno.

Najlepszy hotel w zamku, zdaniem ekspertów, to Hotel Zamek na Skale (4 gwiazdki) w Trzebieszowicach k. Lądka-Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej. Najlepszy hotel w mieście w tym roku to Arche Dwór Uphagena Gdańsk, położony w Dolnym Mieście, blisko największych atrakcji miasta.

W plebiscycie Najlepszy hotel dla rodzin to Blue Marine Mielno, położony blisko morza i jeziora Jamno. Najlepszy nowy hotel to Resort Król Plaza w Jarosławcu, położony w bliskim sąsiedztwie słynnej sztucznej plaży nazywanej "polskim Dubajem". Najlepszy hotel SPA to Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka (5 gwiazdek), w który na gości czeka 30 w pełni wyposażonych gabinetów SPA, do tego obiekt ma też własny aquapark z 4 basenami na 2 poziomach.

Najlepszy hotel z aquaparkiem to Hotel Gorzelanny (4 gwiazdki) w Jarnołtówku, położony w sąsiedztwie lasy i jeziora. W plebiscycie uhonorowano także Najlepszą sieć hotelową. W tym roku wybrano aż trzy: Górskie Resorty, Sieć Hoteli Grano, Polski Holding Hotelowy.

Swojego zwycięzcę wytypowali także goście hotelowi. Nagroda Gości trafiła do hotel Blue Marine Mielno.

"Walka była zacięta, co pokazuje, że w Polsce istnieje wiele miejsc, które oferują niezapomniane doznania podczas wypoczynku, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów" – podsumował wyniki plebiscytu Michał Szymańczak, Head of Sales and New Business w Travelist.pl.