Bilet na wszystkie środki transportu publicznego i regionalnego

Dużymi krokami zbliża się do nas lato, a wraz z nim sezon na podróże. Nadal bowiem wiele osób posiadających dzieci w wieku szkolnym, jest zmuszonych korzystać z wypoczynku w okresie letniego szczytu turystycznego. To także dobry termin na podróże dla młodzieży, która korzysta w tym okresie z przerwy w nauce. Część z nich, tych urodzonych między lipcem 2005 a czerwcem 2006 roku starała się zapewne o bilet w programie DiscoverEU, w ramach którego 35 tysięcy Europejczyków będzie miało możliwość podróżowania za darmo po Europie. Osoby, którym nie udało się zdobyć biletu, mogą rozważyć zmianę planów i ograniczyć terytorium podróży do Niemiec, korzystając z ryczałtowego biletu umożliwiającego podróżowanie po całym kraju.

Bilet Deutschlandticket umożliwia podróżowanie po całych Niemczech wszystkimi środkami transportu publicznego i regionalnego. Można z nim przemieszczać wszystkimi lokalnymi środkami transportu, metrem, komunikacją miejską, koleją miejską, koleją regionalną wszystkich przewoźników na terenie całego kraju. Bilet działa też w pociągach przyspieszonych RE oraz obowiązuje do granicznych stacji niemieckiego obszaru taryfowego, czyli np. do stacji Basel Badischer Bahnhof (Szwajcaria) czy Salzburg i Kufstein (Austria).

Ile kosztuje Deutschlandticket i jak można go kupić?

Ile kosztuje Deutschlandticket? Cena jest zryczałtowana i wynosi 49 euro, a więc w zależności od kursu euro, ok. 200 zł. Do końca 2024 r. ta cena się nie zmieni i ma m.in. zachęcać do rezygnacji z samochodu na rzecz przyjaźniejszych dla klimatu środków transportu. Bilet ten wprowadzono do oferty w maju 2023 r. i zastąpił on bilet za 9 euro, z którego można było korzystać w Niemczech w okresie letnim 2022 r.

Deutschlandticket jest dostępny jedynie w formie cyfrowej. Aby go kupić, należy się zarejestrować (mogą to zrobić również osoby mieszkające poza Niemcami). Jet ważny od pierwszego do ostatniego dnia wybranego miesiąca, a do 24 godzin przed końcem miesiąca można łatwo go zawiesić lub anulować. Okres zawieszenia może trwać do 3 miesięcy i może go zakończyć w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Jednak w takiej sytuacji zostanie naliczona opłata w wysokości 49 euro – nie ma możliwości jej proporcjonalnego obniżenia.