Prawdziwą perłą kraju jest jego stolica, Jerozolima – miasto będące świadkiem historii. Tu spotykają się trzy religie: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Wycieczka po Jerozolimie jest przeżyciem duchowym i estetycznym. Turyści mogą na własne oczy zobaczyć miejsca związane z życiem i dziedzictwem Jezusa Chrystusa, np. Bazylikę Grobu Pańskiego. W starej części miasta można zobaczyć Drogę Krzyżowa (Via Dolorosa), która prowadzi przez ciasne i pełne gwaru ulice, między straganami handlarzy i wśród turystów z różnych stron świata.



Tradycyjna Jerozolima...



Będąc w Jerozolimie, na pewno warto udać się także do świętego miejsca wyznawców judaizmu – Ściany Płaczu. Monumentalna budowla składająca się z olbrzymich kamiennych bloków jest uważana za pozostałość po Świątyni Jerozolimskiej. To właśnie tutaj turyści odwiedzający tętniące życiem miasto mogą się zatrzymać i oddać zadumie. Dodatkową atrakcją może być widoczna stąd złota Kopuła na Skale, muzułmańskie sanktuarium położone na Wzgórzu Świątynnym.



Przejmujące wrażenie robi wizyta w Jad Waszem, instytucie poświęconym ofiarom Holokaustu. To miejsce głębokiej zadumy nad trudną historią XX w., ale też pamiątka bohaterstwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. To właśnie oni ratowali Żydów w czasie Holokaustu, niejednokrotnie ryzykując własne życie. To im poświęcone są drzewa w Jad Waszem. Najwięcej z nich należy do Polaków.



Całkowicie odmienny od historycznej Jerozolimy jest Tel Awiw: tętniąca życiem i kipiąca od zabawy metropolia. Jednocześnie jest to biznesowe serce kraju, kolebka start-upów i wylęgarnia nowoczesnych technologii. Odpoczynek od biznesowego zgiełku zapewniają przepiękne, ciągnące się kilometrami plaże i olbrzymi wybór wyśmienitych restauracji. Łowców okazji i miłośników zakupów ucieszy różnorodność sklepów i modnych knajpek. Dla turystów z głębokimi portfelami są też giełdy diamentów, jako że Tel Awiw jest jednym z największych na świecie rynków obrotu tymi kamieniami.



...i zabawowy Tel Awiw



Tel Awiw przyciąga turystów istną feerią barw, kolorów i smaków. Podczas spaceru oko cieszą wielobarwne stragany z warzywami i owocami. Warto tu skosztować świeżo wyciskanego słodko-cierpkiego soku z granatu i zjeść prawdziwy hummus, z którego słynie Izrael. Tel Awiw to miasto luzu: multikulturowe centrum i raj dla kosmopolitów. Dobremu samopoczuciu sprzyja piękna praktycznie przez cały rok pogoda. Życie ułatwia szybki i wygodny transport publiczny.



Odwiedzając Izrael, warto zobaczyć przepiękny wschód słońca z twierdzy Masada, skąd już bardzo blisko do Morza Martwego, czyli rekordowo słonego jeziora na pograniczu Izraela i Jordanii. Tylko tutaj można ot tak położyć się na wodzie i zapomnieć o wszelkich troskach (ze względu na dużą wyporność wody na powierzchni utrzyma się nawet ktoś, kto nie potrafi pływać). Glinka z brzegu Morza Martwego ma właściwości pielęgnacyjne i służy do produkcji kosmetyków.



A to wcale nie koniec. Znaczną część kraju zajmuje imponująca pustynia Negew. Pośrodku zieje ogromna dziura w ziemi – Maktesz Ramon. To jedyny w swoim rodzaju krater, który powstał w wyniku erozji ziemi. Jego długość to 40 km, szerokość 9 km, a głębokość 300 m. Na jego krawędzi turyści mogą odpocząć i spokojnie się posilić. Południowy kraniec pustyni Negew sięga Zatoki Akaba.



Polskie Linie Lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Tel Awiwu z Warszawy, Gdańska, Lublina, Wrocławia i Poznania, a od 10 marca także z Rzeszowa. Podróż trwa 3 godz. 45 minut. W sumie w ofercie LOT-u jest 21 rejsów między Polską i Izraelem tygodniowo.

Boeing 737 MAX 8, najnowszy nabytek LOT-u. Przewoźnik zamówił takich sześć. Od marca jeden z nich będzie latał do Tel Awiwu



