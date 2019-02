Nowy flagowy smartfon marki Samsung nie należy do najtańszych – ceny standardowego modelu S10 przekraczają 4 000 zł. W środę 20 lutego, firma zaprezentowała pełny zakres cen oraz specyfikacji technicznej dla każdej wersji. Trzeba przyznać, że nowy smartfon jest dość kuszący. Jednak, warto się zastanowić, dokąd można by polecieć na urlop płacąc jego równowartość?

Skyscanner przedstawia 5 pomysłów na podróż w cenie 4 000 zł

1. Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie – lot od 519 zł, zakwaterowanie od 2 500 zł

Spędź tydzień zwiedzając skąpaną w słońcu wulkaniczną wyspę u wybrzeży Afryki Zachodniej. Oferty lotów z Wrocławia w marcu zaczynają się od około 519 zł. Na miejscu można rozkoszować się słońcem nad basenem hotelu THB Flora w Puerto del Carmen (2 500 zł za 6 nocy w apartamencie typu superior z 1 sypialnią), w odległości kilku minut od złocistej plaży Playa Grande. Ci, którym marzy się ucieczka od zgiełku, powinni skorzystać z wypożyczalni samochodów – to najlepszy sposób, aby odkryć zróżnicowane i zaskakujące otoczenie Lanzarote. Najtańsze oferty wynajmu samochodu zaczynają się od około 260 zł za 7 dni.

2. Mumbaj, Indie – lot od 1 700 zł

Niezależnie od tego, czy wolisz zachwycać się imponującą architekturą czy też wędrować ulicami miasta by napawać zmysły kosmopolitycznym życiem miasta, Mumbaj jest wspaniałym miejscem do zasmakowania w Indiach. W marcu za bilet do Mumbaju zapłacimy około 1 700 zł. Reszta z powodzeniem wystarczy na opłacenie komfortowego hotelu - Hotel Sea Princess może być świetnym rozwiązaniem dla osób szukających bliskości plaży. Na miejscu czeka masa lokalnych atrakcji – warto pamiętać, że Mumbaj to doskonała baza wypadowa do zwiedzania zapierających dech w piersiach okolic. Miasto często jest nazywane Bollywood, ponieważ to tam mieści się centrum przemysłu filmowego Indii – to trzeba zobaczyć!

3. Marakesz, Maroko – lot od 250 zł, zakwaterowanie od 1 700 zł za 7 dni

Na przełomie lutego i marca za lot do Marakeszu z Krakowa zapłacimy około 250 zł. Dzięki sporej oszczędności budżetu na tanich lotach można pozwolić sobie na luksusowe zakwaterowanie w jednym z rijadów, położonych w samym centrum medyńskiej dzielnicy Marakeszu. Niepozorne z zewnątrz hotele zaskakują bogactwem wnętrz, oferując gościom wygodne apartamenty urządzone w iście marokańskim stylu, a nawet basen do ochłodzenia się w upalne dni. Za 7-dniowy pobyt w B & B zapłacimy ok. 1700 zł.

4. Shenzhen, Guangdong, Chiny – lot od 1 700 zł, zakwaterowanie od 1 500 zł za 7 dni

Tak, to prawda! Można polecieć do Chin i spędzić tam 7 nocy płacąc równowartość najnowszego Samsunga S10! Na miejsce warto zabrać ze sobą większy budżet, ze względu na to, że to wymarzone miejsce dla kupujących. Dodatkowo, będąc na miejscu warto odwiedzić Hong Kong – pociągiem z Shenzhen do Kowloon w Hong Kongu dostaniemy się w zaledwie 19 minut.

W Marcu za lot zapłacimy około 1 700 zł. Na miejscu warto skorzystać z czterogwiazdkowego hotelu np. Vienna International Shenzhen Xinzhou – za 7-dniowy pobyt zapłacimy ok. 1500 zł.

5. Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie - lot od 1 550 zł, zakwaterowanie od 1 650 zł za 4 dni

Abu Zabi o każdej porze roku gwarantuje ogromną dawkę słońca i wysokie temperatury. Fani szybkich samochodów powinni spędzić dzień w Ferrari World Abu Zabi na wyspie Yas. To pierwszy na świecie park rozrywki Ferrari. Dla fanów sportów wodnych warto udać się na spływ kajakowy przez Park Narodowy Mangrove. To wspaniała szansa, by zobaczyć wspaniały ekosystem, pełen ptaków, krabów, ryb, a nawet meduz.

W marcu za lot do Abu Zabi zapłacimy około 1 550 zł. Z kolei za 4-dniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu TRYP Wyndham Abu Dhabi City Center, zlokalizowanym w pobliżu centrów handlowych, miejskich parków Corniche i dziewiczej plaży zapłacimy już od 1 650 zł.