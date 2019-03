Kanion Fjaðrárgljúfur to malowniczy punkt na mapie Islandii. Są tam i wodospady, i klify i połacie zieleni. To właśnie tam swój teledysk "I'll Show You" kręcił Justin Biebera.

Urzeczeni scenerią, turyści tłumnie zaczęli odwiedzać kanion – między 2017 a 2018 rokiem liczba odwiedzających w ciągu roku wzrosła do blisko 290 tys. osób, ze 150 tys.

Islandzka Agencja Ochrony Środowiska widząc, że dało to się we znaki roślinności, zdecydowała o zamknięciu dróg dojazdowych do kanionu. Zakaz wstępu obowiązuje do 1 czerwca 2019 roku.