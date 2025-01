Wietnam znosi wizy dla Polaków od 1 marca

Dobra wiadomość dla miłośników dalekich podróży, szczególnie amatorów Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam znosi wizyt dla Polaków, Czechów i Szwajcarów. Zmiany wejdą w życie od 1 marca 2025 roku. Na razie będą miały charakter tymczasowy, będą obowiązywać do końca roku. Obywatele Polski, Czech i Szwajcarii będą mogli przebywać na terenie Wietnamu bez konieczności posiadania wizy przez 45 dni. Jak podaje Schengen.News, warunkiem jest pobyt w Wietnamie w celach turystycznych. Celem zmiany jest promowanie Wietnamu wśród Europejczyków.

Polska, Czechy i Szwajcaria dołączą do grupy innych państw Europy, których obywatele mogą wjeżdżać do Wietnamu bez wiz. Są to: Dania, Finlandia, Włochy, Niemcy, Francja, Norwegia, Hiszpania i Szwecja, a także trzy kraje spoza Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Białoruś i Rosja.

Zniesienie wiz dla Polaków może skutkować podniesieniem cen biletów lotniczych z naszego kraju do Wietnamu. Chcąc odwiedzić ten kraj w bieżący roku, warto kupić je ze sporym wyprzedzeniem.

Polacy wjadą bez wiz do Wietnamu. Co warto zobaczyć w tym kraju?

Wietnam to kraj Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim. Turystom oferuje powiew azjatyckiej egzotyki, ciekawe zabytki, rajskie plaże oraz pyszne jedzenie. W czasie pierwszej wizyty w Wietnamie warto odwiedzić Hanoi, stolicę tego kraju. To tętniące życiem miasto, to nie tylko ogromna metropolia, ale również tygiel kulturowy, w którym spotykają się różne religie i kultury. Turyści zmęczeniem zgiełkiem Hanoi znajdą wytchnienie w licznych parkach i terenach zielonych, z których korzystają zarówno przyjezdni, jak i lokalni mieszkańcy. Często można zaobserwować w nich osoby ćwiczące tai-chi.

Dla poszukujących wypoczynku i rajskich plaż, odpowiednią destynacją będzie wyspa Phu Quoc. Miejsce oferuje niesamowite krajobrazy, liczne szlaki do wycieczek pieszych i rowerowych, niesamowitą kuchnię oraz dobre warunki do nurkowania i snorkelingu. Co jeszcze warto odwiedzić w Wietnamie? Zatokę Ha Long, prowincję Mu Cang Chai oraz Ha Giang.