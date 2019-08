Do zdarzenia doszło we wschodnim Kuusamo (ok. 800 km na północ od Helsinek) w jednym z najbardziej popularnych regionów turystycznych.

Sądząc po śladach, niedźwiedź przeszedł po masce, oderwał kawałek zderzaka oraz uszkodził lakier - wyjaśniła policja w komunikacie. Dodano, że turyści zabrali "na pamiątkę" sierść zwierzęcia oraz odłamki zderzaka. Funkcjonariusze "nie podejrzewają przestępstwa" i nie będą więcej informować o tej sprawie.

Lokalne media precyzują, że wynajmowany samochód pozostawili na noc na parkingu turyści z Austrii, a wizyta niedźwiedzia była "niespodzianką ich życia".

Według przedstawiciela firmy wynajmującej samochody, "zaatakowany pojazd" ma widoczne uszkodzenia, ale nadaje się do jazdy i turyści wciąż go używają. Przyznał również, że nie słyszał, aby podobny przypadek zdarzył się wcześniej w Finlandii. Przypuszcza, że niedźwiedź prawdopodobnie szukał pożywienia w samochodzie lub czegoś innego dla niego interesującego. Na razie nie wiadomo, czy firma ubezpieczeniowa pokryje koszty naprawy.

Z szacunków fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) wynika, że obecnie w Finlandii żyje ok. 2,1 tys. niedźwiedzi. Jeszcze około dwie dekady temu było ich o połowę mniej.

Najwięcej osobników przebywa na wschodzie - w sąsiadujących z Rosją gęstych i rozległych lasach Karelii - oraz w środkowej części kraju. Niedźwiedzie obecne są również za kołem podbiegunowym w Laponii na obszarach hodowli reniferów. W okolicach Kuusamo, w północno-wschodniej Finlandii, przez park narodowy Oulanka przebiega też szlak "pętla niedźwiedzia", gdzie na 80 km trasie można natknąć się na te dzikie zwierzęta.

Sezon polowań na niedźwiedzie w Finlandii rozpoczyna się 20 sierpnia.