Obecnie granice Mauritiusa są zamknięte dla obywateli państw trzecich. Władze nie ogłosiły jeszcze daty ich otwarcia. Loty komercyjne są zawieszone do września br., za wyjątkiem lotów cargo, repatriacyjnych i z pomocą humanitarną. Nie ma decyzji w sprawie daty i warunków wznowienia ruchu turystycznego.

Również granice Madagaskaru są zamknięte i nie jest ogłoszona data ich ponownego otwarcia. Loty komercyjne są zawieszone do odwołania za wyjątkiem lotów cargo, repatriacyjnych i z pomocą humanitarną. Po kilku tygodniach zniesionych obostrzeń, wobec dynamicznego wzrostu zachorowań, na początku lipca br. po raz drugi podjęto decyzję o zamknięciu i izolacji stolicy Antananarivo. Rząd planuje wznowić ruch turystyczny na położoną na północy kraju wyspę Nosy Be od października br.

Od 1 sierpnia można natomiast dostać się na Seszele. Od 1 sierpnia uruchomione na Seszelach komercyjne zagraniczne połączenia lotnicze, a władze zezwoliły na wjazd osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w krajach niskiego ryzyka. Na regularnie aktualizowanej liście krajów niskiego ryzyka nie ma jednak na razie Polski.

Osoby wjeżdżające na Seszele muszą okazać wynik negatywnego testu na COVID-19 wykonanego najpóźniej na 48 godzin przed wylotem. Dodatkowo obowiązkowy jest test PCR na lotnisku w Mahé po przylocie na Seszele, który kosztuje 50 dolarów amerykańskich. Turyści zobowiązani są do przebywania wyłącznie w resortach hotelowych, bez możliwości wychodzenia na zewnątrz.

Resort spraw zagranicznych odradza natomiast podróże do Kenii w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w tym kraju oraz słabo rozwiniętą infrastrukturą.

Co prawda od 1 sierpnia uruchomione zostały połączenia międzynarodowe, a wznowienie lotów do Kenii zapowiedziały linie Qatar Airways, Emirates, British Airways, KLM oraz Air France, jednak MSZ zastrzega, że należy liczyć się z trudnościami w powrocie do kraju.

Obecnie wytyczne kenijskiego rządu dotyczące pandemii koronawirusa zakładają m.in. konieczność korzystania z maseczki przez cały czas trwania lotu, okazanie przy wjeździe do Kenii negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego maksymalnie 96 godzin przed lotem, weryfikację temperatury ciała, obowiązkową kwarantannę dla części pasażerów. Osoby podróżujące z Polski, przy wskazanych wymogów są zwolnione z kwarantanny przy wjeździe do Kenii.

Zamknięte są granice Ugandy. Nie jest ogłoszona data ich ponownego otwarcia. Loty komercyjne są zawieszone do odwołania za wyjątkiem lotów cargo, repatriacyjnych i z pomocą humanitarną. Brak decyzji w sprawie wznowienia ruchu turystycznego.