Nowe tymczasowe przepisy dotyczące podawania przekąsek i napojów wchodzą w życie 1 stycznia.

Przedstawicielka Air New Zealand Leanne Geraghty powiedziała, że zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów są dla linii priorytetem. - Wiemy, że klienci czekają na ciasteczka, popcorn czy przekąski, więc zamiast zawiesić podawanie jedzenia i napojów, podjęliśmy decyzję, by proponować popularne przekąski po przylocie do portu docelowego – oznajmiła.

Zmiana wynika częściowo z tego, że do Nowej Zelandii dotarł wariant Omikron.

Maseczki przez cały lot. Woda - możliwa. Przekąski dopiero na ziemi

Jak dodała Geraghty, na pokładzie nadal trzeba będzie przez cały lot mieć na twarzy maseczki ochronne. - Maseczki są jednym z kluczowych środków zapobiegających zakażeniu, więc wprowadzenie tej zmiany umożliwi naszym klientom noszenie ich przez cały lot, dzięki czemu będą w samolotach Air New Zealand tak bezpieczni, jak to tylko możliwe – powiedziała.

Na pokładzie nadal będzie można dostać wodę na specjalne życzenie.