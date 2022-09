Największy związek kontrolerów ruchu lotniczego - SNCTA wezwał na piątek do strajku we Francji kontynentalnej i za granicą. Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o rezygnację z połowy planowanych lotów tego dnia.

Strajk może mieć wpływ na ruch europejski, zakłócając trasę samolotów przelatujących nad Francją. DGAC współpracuje „z zarządcą europejskiej sieci (Eurocontrol) w celu zaoferowania liniom lotniczym środków mających na celu obejście krajowej przestrzeni powietrznej" – poinformowano w komunikacie. Reklama Kontrolerzy domagają się podwyżek płac w związku z rosnącą inflacją i zwiększenia liczby personelu. Na początku lata przerwy w pracy pracowników lotniska wymusiły już na liniach lotniczych odwołanie setek lotów nad terytorium Francji. Z Paryża Katarzyna Stańko