Świąteczna loteria El Gordo

El Sorteo Extraordinario de Navidad, potocznie nazywana El Gordo (co oznacza "gruby” lub "tłusty”), to największa i jedna z najstarszych loterii na świecie. Organizowana co roku 22 grudnia w Madrycie, dzisiaj jest niezwykle ważnym element hiszpańskiej tradycji bożonarodzeniowej. Wydarzenie jest transmitowane w całym kraju, symbolicznie rozpoczynając sezon świąteczny.

Reklama

Zwycięskie numery są losowane i ogłaszane śpiewem przez dzieci z madryckiej szkoły San Ildefonso. Łączna pula nagród osiąga zawrotne sumy. Na przykład w 2012 roku do podziału między zwycięzców było ponad 2,5 miliarda euro.

Magia świątecznych jarmarków i barwnych iluminacji

Świąteczny klimat w Hiszpanii rozświetlają widowiskowe iluminacje i tradycyjne jarmarki, które przyciągają mieszkańców i turystów z całego świata. W Maladze można podziwiać jedne z najpiękniejszych iluminacji w Europie. Na Calle Larios codziennie odbywają się muzyczne pokazy świetlne z udziałem ponad 2 milionów świateł LED. Rozbudowane instalacje, często z motywami aniołów, tworzą magiczny tunel światła, który każdego wieczoru zachwyca setki odwiedzających. Oprócz jarmarków w Madrycie (Plaza Mayor) czy najpopularniejszego jarmarku w Barcelonie – Fira de Santa Llúcia, warto odwiedzić także ten w Sewilli.

Znajdziemy tu stoiska z rękodziełem, ceramiką, szopkami i lokalnymi smakołykami, które oddają ducha andaluzyjskiej tradycji. To idealne miejsca, by poczuć magię hiszpańskiego Bożego Narodzenia.

Reklama

Tradycje, które łączą pokolenia

Boże Narodzenie w Hiszpanii to również bogactwo tradycji, które łączą rodziny przy wspólnym świętowaniu.

Jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów jest zjedzenie 12 winogron w sylwestrową noc. Każde z nich ma być symbolicznym życzeniem na nadchodzący rok, a zjedzenie ich w rytm 12 uderzeń zegara o północy ma przynieść szczęście i pomyślność. Hiszpanie pielęgnują także tradycję budowy szopek, czyli „belenes”, które zdobią domy, place i kościoły w całym kraju – mówi Katarzyna Łatyk z International Investment Marbella.

Święto Trzech Króli, czyli drugie Boże Narodzenie

Święto Trzech Króli, czyli Día de los Reyes Magos, obchodzone 6 stycznia, to jedno z najważniejszych wydarzeń w hiszpańskim kalendarzu. Obchody rozpoczynają się już wieczorem 5 stycznia. Główną atrakcją tego dnia jest uroczysty orszak, podczas którego Kacper, Melchior i Baltazar przemierzają ulice miast na wielbłądach lub bogato zdobionych wozach, rozdając dzieciom słodycze. Najstarsza i najbardziej znana parada odbywa się w Alcoy. W wigilię święta Trzech Króli dzieci przygotowują swoje buty, licząc na prezenty. Zgodnie z tradycją, te grzeczne otrzymują upominki, a nieposłuszne – węgiel, znany jako Carbón de Reyes.

Ważnym elementem święta jest również Roscón de Reyes – słodkie ciasto z dwiema ukrytymi niespodziankami. Osoba, która znajdzie figurkę króla, może liczyć na szczęście, zaś znalezienie fasoli oznacza obowiązek zakupu ciasta w kolejnym roku.

Karnawał w Maladze

Malaga słynie z hucznego karnawału – Carnaval de Málaga, którego tradycje sięgają ponad 500 lat. W 2025 roku rozpocznie się 22 lutego i potrwa do 2 marca. Większość wydarzeń odbywa się na Plaza de la Constitución, gdzie na gości czekają parady, konkursy kostiumowe, koncerty i występy muzyczne. Uroczyste wybory boga i bogini Karnawału, które inaugurują świętowanie, to jedna z kluczowych atrakcji. Drugiego dnia ulicami miasta przejdzie barwna parada, rozpoczynając się na Pasillo de Santo Domingo i podążająca w kierunku Plaza de la Merced. 28 lutego na szczególną uwagę zasługuje widowiskowy konkurs Drag Queen, jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń Karnawału, które co roku przyciąga tłumy. Zwieńczeniem Karnawału jest "Pogrzeb anchois”, który odbywa się na plaży La Malagueta, a spektakularne ognisko symbolicznie zakończy świętowanie.

Boże Narodzenie i nowy rok w Andaluzji to czas, kiedy można cieszyć się łagodną, słoneczną pogodą, bo przecież nawet zimą świeci tutaj słońce.