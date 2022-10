W przesłanym przez Port Lotniczy Wrocław komunikacie napisano, że w sezonie jesienno-zimowym pasażerowie z Wrocławia do wyboru mają loty do krajów nad wybrzeżem Morza Śródziemnego takich jak: Hiszpania (Barcelona, Alicante oraz Malaga), Cypr (Pafos i Larnaka), Malta, Włochy (Palermo, Neapol,) czy Turcja (Antalya).

Reklama

Loty z Wrocławia do Porto

„Dodatkowo od 11 grudnia po raz pierwszy w zimowym rozkładzie lotów z Wrocławia pojawi się Porto, jedno z najpiękniejszych miast w zachodniej części Europy położone nad Oceanem Atlantyckim. Temperatury w grudniu wynoszą tam od 10 do 15 °C” - czytamy w komunikacie.

Lot trwa 3 godziny i 30 minut, a samoloty będą startować z Wrocławia dwa razy w tygodniu – w środy i w niedziele.

Reklama

Jak podano, tzw. zimowe beach breaki to jednak nie wszystko, co można znaleźć nowym rozkładzie lotów z Wrocławia. To w sumie blisko 50 kierunków, z czego znaczącą część stanowią popularne połączenia linii Ryanair i Wizz Air.

Na zimę pozostaje lot do Turynu, który jest doskonałą bazą wypadową dla narciarzy szusujących w Dolinie Aosty. Będzie także połączenie na lotnisko Mediolan-Bergamo, z którego można udać się w popularny rejon Val di Sole czy do słynnego narciarskiego kurortu Livigno.

Port Lotniczy Wrocław będzie rozbudowany i przejdzie modernizację infrastruktury strefy operacyjnej. Za 350 mln zł powstanie dodatkowa płyta postojowa, równoległa droga kołowania, droga szybkiego zjazdu i nowa płyta do odladzania samolotów. Przebudowana zostanie także istniejąca już droga kołowania. To jednak nie koniec inwestycji – we wrześniu Ryanair ogłosił rozbudowę zaplecza technicznego na wrocławskim lotnisku. Powstanie nowy hangar i ponad 200 dodatkowych miejsc pracy dla mechaników i inżynierów.

Reklama

Rok 2022 na wrocławskim lotnisku to także zdecydowana odbudowa ruchu po pandemii. Pasażerowie rozpoczęli wakacje wcześniej niż zazwyczaj, a przewoźnicy chętnie uruchamiali nowe kierunki. Władze Portu Lotniczego Wrocław szacują, że w br. uda się obsłużyć 2,7 mln pasażerów.

autor: Roman Skiba