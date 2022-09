"Wizz Air stale rozwija swoją siatkę połączeń i ofertę dla polskich klientów. Z Polski linia lotnicza oferuje obecnie loty do Wielkiej Brytanii z 11 lotnisk, łącząc polskie miasta z wieloma aglomeracjami w Wielkiej Brytanii, co pozwala Polakom podróżować w celach turystycznych ale także do pracy i aby odwiedzać rodziny i przyjaciół. Leeds położone w Wielkiej Brytanii jest największym miastem w hrabstwie West Yorkshire. Miasto przyciąga turystów wspaniałą architekturą, wieloma muzeami, kawiarniami, restauracjami i teatrami. Leeds to także miasto zakupów, życia nocnego, uniwersytetów i sportu" - czytamy w komunikacie.

Loty ile razy w tygodniu?

Z materiału wynika, że loty z Gdańska, Krakowa, Katowic i Warszawy będą realizowane trzy razy w tygodniu, a z Wrocławia - dwa razy.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, obsługuje flotę 165 samolotów typu Airbus A320 i A321.