W późnych godzinach popołudniowych 14.10.2023 roku pięcioro polskich wspinaczy skontaktowało się z linią alarmową HZS poprzez polskich ratowników TOPR, którzy wspięli się Marcin's Way na Tarczę Gerlach i utknęli za Tarczą Lawin Załoga VZZS z Popradu została poproszona o interwencję techniczną - napisano na Facebooku

Silny porywisty wiatr i helikopter uniemożliwił ewakuacje uwięzionych.

Ratownicy wspięli się po nich dwa razy

W trakcie trwającej akcji ratunkowej, już po zmroku, z linią alarmową skontaktowało się dwóch wspinaczy - mężczyzna i kobieta, którzy samodzielnie zstąpili do doliny. Podczas zejścia osiągnęli próg skał, z którego nie byli w stanie wejść. Ze względu na skomplikowany teren, w którym znajdowała się para, ratownicy musieli ponownie wspiąć się na grzbiet i stamtąd przejść do pary. Następnie wspólnie udali się do domu Śliezy, skąd zabrali ich pojazdem terenowym do Starého Smokovca - dodano w komunikacie.