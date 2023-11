W poniedziałkowy wieczór do centrali TOPR zadzwonili turyści ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawach Polskich. Poinformowali, że wraz z towarzyszkami wyruszyli z Kuźnic przez Halę Gąsienicową i Przełęcz Krzyżne, ale po drodze zostawili w górach swoje partnerki, które pokonywały wybraną trasę dużo wolniej niż oni - relacjonują ratownicy TOPR.

Reklama

Pomimo wielokrotnych prób kontaktu telefonicznego, nie udało się połączyć z zaginionymi i ustalić ich pozycji. Z wywiadu wynikało, że zaginione turystki nie mają sprzętu zimowego oraz żadnej latarki. Z centrali wyruszyły trzy grupy ratowników z zadaniem przeszukania szlaku Murowaniec - Krzyżne oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich - Krzyżne - przekazał dyżurny ratownik TOPR.

Kobiety były wychłodzone

Dopiero ok. godz. 3 nad ranem ratownicy natrafili na turystki w Pańszczyckiej Kolebie pod Przełęczą Krzyżne. Po ogrzaniu wychłodzonych kobiet, ratownicy sprowadzili je do schroniska Murowaniec i dalej samochodem zawieźli do Zakopanego.

Reklama

Ratownicy górscy apelują o rozsądek i właściwe dobieranie celów wycieczek do panujących warunków oraz możliwości uczestników wycieczki.

Zimowe warunki w Tatrach

W wyższych partiach gór panują zimowe warunki. Od wysokości około 1600m n.p.m. zalega warstwa śniegu i występują oblodzenia. Na Kasprowym Wierchu leży 10 cm śniegu i panuje lekki mróz. Na niżej położonych szlakach jest mokro.