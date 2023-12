Zaskakująca popularność Malty w 2023 roku

Trzy miliony turystów – to turystyczny rekord, którego Malta spodziewa się w tym roku. Dokładne dane będą znane na początku przyszłego roku, ale już teraz widać, że tak wysoki wynik jest na wyciągnięcie ręki. Jak podaje Maltańska Organizacja Turystyczna do października przyjechało na wyspę 2,6 mln turystów, a to wcale nie był koniec tegorocznych wizyt zagranicznych gości.

Przed pandemią, przez cały 2019 rok kraj odwiedziło 2,8 mln turystów. Malta musiała czekać 4 lata, by turystyka powróciła do normalności. Nie spodziewano się jednak, że zainteresowanie wśród odwiedzających przebije rekordowe wyniki sprzed lat. Bo wpływy finansowe za pierwsze 10 miesięcy 2023 r. (2,4 mld euro) już są wyższe o 200 mln euro niż w 2019 roku.

Zainteresowanie Maltą wśród Polaków

Do końca października 2023 r. Maltę odwiedziło 130 tys. turystów z Polski. Według prognoz przez cały 2023 rok ich liczba osiągnie 160 tys. To drugi rok z rzędu, kiedy Polacy tak chętnie zwiedzają wyspę. W 2022 było ich niewiele mniej (143. tys.). Tamtejsza organizacja turystyczna liczy na to, że trend się utrzyma i w kolejnym sezonie moda na Maltę nie tylko nie minie, ale jeszcze bardziej rozkwitnie, przyciągając nawet 200 tys. gości z Polski.

Już teraz jesteśmy w grupie pięciu nacji, które można tam spotkać najczęściej. Poza Polakami Maltę upodobali sobie również Włosi, Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy. Za nami są Hiszpanie.

Pogoda na Malcie

Szczyt sezonu trwa od czerwca do września, wtedy temperatury osiągają od 28 do 32 stopni Celsjusza, najwyższe są w sierpniu. Ale ciepło jest na Malcie już od kwietnia, aż do listopada. To świetny wybór dla planujących urlop na wiosnę lub jesień, kiedy nie jest tam już aż tak gorąco, ale wciąż można korzystać z plaży i kąpieli w morzu. W październiku średnia temperatura wynosi około 25 stopni, w listopadzie około 21. Woda jesienią wciąż ma nawet 20 stopni. Wiosną już od kwietnia średnia temperatura powietrza to 20 stopni, w maju 25.

Zima na Malcie zaczyna się w grudniu i kończy w marcu. Ale to wciąż dobry czas na zwiedzanie wyspy. Nawet zimą temperatura nie spada poniżej 15 stopni. Od grudnia średnie temperatury wynoszą 16-17 stopni, w nocy spadają do około 10. Można spodziewać się silnego deszczu i wiatru.

Ceny urlopu na Malcie i odległość

Malta jest położona jest w środkowej części Morza Śródziemnego, pomiędzy Sycylią, a Tunezją. Ma powierzchnię nieco ponad 300 km kw. Od Polski dzielą ją 3 godziny lotu.

Dużym plusem Malty, szczególnie poza szczytem sezonu są przystępne ceny. Wycieczki na zbliżający się sezon wiosenny rozpoczynają się od około 1100 złotych.