Najgorsi turyści 2023 roku

Jak się okazuje podróżować też trzeba umieć. Nie każdy turysta w 2023 roku podołał temu zadaniu. Publiczne obnażanie się, ekscesy pod wpływem alkoholu, niszczenie zabytków i lekceważenie zakazów - to tylko niektóre wybryki zagranicznych gości zwiedzających zarówno Stary Kontynent, jak i najdalsze zakątki świata. Ranking "najgorzej zachowujących się turystów w 2023 roku" przygotowała redakcja CNN Travel. Każdy miesiąc obfitował w spektakularne przykłady. Do pełnego obrazu brakuje jeszcze grudnia, a w końcówce roku, zwłaszcza w sylwestra turyści nie raz już pokazali na co ich stać.

Zima 2023. Amerykanin we Florencji i naga sesja na Bali

Styczeń zaczął się od popisów Amerykańskiego turysty we Florencji. Włoscy policjanci zatrzymali go na średniowiecznym moście Ponte Vecchio. Nie przeszkadzał mu fakt, że zabytkowy most jest zamknięty dla pojazdów i wjechał na niego wypożyczonym Fiatem Panda. Dostał 500 euro mandatu.

W lutym chińska influencerka transmitowała na żywo gotowanie i jedzenie zagrożonego wyginięciem i chronionego w Chinach żarłacza białego. Została ukarana grzywną prawie 19 tys. dolarów.

W marcu Rosjanin zwiedzający Bali, na wulkanie Agung ze słynącym z cudów kompleksem hinduistycznych świątyń, zrobił sobie rozbieraną od pasa w dół sesję fotograficzną. Został deportowany z kraju.

We Florencji, inny Amerykanin, wjechał czerwonym ferrari na zamknięty dla aut główny plac miasta Piazza della Signoria. Natomiast w Wenecji turysta wskoczył do kanału z dachu trzypiętrowego budynku.

Mieszkańcy Amsterdamu mieli już tak dość najazdów hałaśliwych młodych Brytyjczyków, że zorganizowali kampanię internetową „Stay away” („Trzymaj się z daleka”).

Wiosna 2023. Turyści dali się we znaki

Z kolei w Wielkiej Brytanii w kwietniu turyści zwiedzający kompleks jezior Lake District zaalarmowali służby o dziwnym zachowaniu grupy młodych mężczyzn. Okazało się, że byli kompletnie zdezorientowani prawdopodobnie po zażyciu halucynogennych grzybów.

W maju głośno zrobiło się natomiast o austriackiej malowniczej miejscowości Hallstatt. Tłumy turystów tak dały się we znaki mieszkańcom, że ci postanowili ustawić ogrodzenie zasłaniające widok na słynną panoramę wioski. By zrobić tam zdjęcie, liczącą 800 mieszkańców miejscowość dziennie odwiedzało po 10 tys. turystów.

Lato 2023. Koloseum na celowniku turystów

W czerwcu turyści obrali sobie za cel rzymskie Koloseum. Obywatel Wielkiej Brytanii wyrzeźbił na zabytkowych murach napis „Ivan + Hayley 23”. Ponieważ mężczyzna został uwieczniony na nagraniu, zatrzymano go następnego dnia. Tłumaczył, że nie wiedział, że zabytek, który zniszczył ma 2000 lat. W lipcu jegowyczyn powtórzyła młoda turystka ze Szwajcarii, a później nastolatek z Niemiec.

W sierpniu do Paryża zawitali dwaj Amerykanie. Turystom udało się zostać na noc na wieży Eiffa, rano odnaleziono ich pijanych między drugą a trzecią kondygnacją.

Na brytyjskiej wyspie Hayling modne wśród turystów stało się fotografowanie się nago na tamtejszych polach słoneczników. Problem nasilił się w 2023 roku. Zaś nad jeziorem Como niemieccy turyści pozując do zdjęcia przypadkowo obalili zabytkowy posąg.

Jesień 2023. Przewrócone posągi i dożywotni zakaz wjazdu

W październiku w Izraeluturysta ze Stanów Zjednoczonych przewrócił i uszkodził dwie rzymskie rzeźby z II wieku. Jak powiedział policji zrobił to umyślnie, bo uważał je za „bałwochwalcze”. Jak podaje CNN, jego prawnik stwierdził, że przyczyną był „syndrom jerozolimski', który powoduje, że turyści są tak przytłoczeni historią, że odrywają się od rzeczywistości".

W listopadzie zagraniczna podróżAmerykanina zakończyła się dożywotnim zakazem wjazdu na Filipiny. Mężczyzna był agresywny na lotnisku, a w formularzu podróży wypisywał wulgaryzmy.