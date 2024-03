Wiosną, w kwietniu i w maju, w wielu miejscach odbywają się festiwale kwiatowe, podczas których ulice miast zamieniają się w kolorowe, pachnące dywany, pełne barwnych korowodów. Cieszą się ogromną popularnością wśród turystów z całego świata, dlatego też warto taką podróż zaplanować z wyprzedzeniem, a przede wszystkim zadbać o kupno biletów lotniczych w dobrej cenie i nocleg na kilka dni.

"Czas kwiatów" w Gironie

W Gironie niedalekoGironi niedaleko Barcelony, co roku w maju odbywa się festiwal "Temps de Flors" – "Czas kwiatów", który należy do najbardziej znaczących wydarzeń kulturalnych w Katalonii. W tym roku odbędzie się on w dniach 11-19 maja. Na kilka dni to urocze miasto w północno-wschodniej Hiszpanii przekształci się w prawdziwą stolicę kwiatową, dzięki temu, że jego ulice, place, ogrody i zabytki przyozdobione zostaną spektakularnymi instalacjami kwiatowymi. Dzięki kreatywności jego mieszkańców i uznanych artystów na czas festiwalu całe miasto staje się żywym dziełem sztuki. W ramach "Czasu kwiatów" odbywają się także liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy, warsztaty florystyczne czy degustacje lokalnej kuchni, dzięki czemu turyści mają okazję w pełni zachwycić się bogactwem kultury katalońskiej.

Warto wykorzystać ten czas na odwiedzenie Barcelony, w której bez wątpienia zachwyci nas Park Güell, zaprojektowany przez samego Antonio Gaudíego. Nie mniej imponujący jest ogród Horta Labyrinth, najstarszy ogrodzony park publiczny w Barcelonie, którego największą atrakcją jest labirynt z żywopłotów.

Prywatne ogrody na Maderze

Madera w zasadzie nie potrzebuje festiwalu, bo to wyspa, na której barwne kwiaty kwitną przez cały rok, dodatkową oprawę zapewniają im wiecznie zielone wzgórza, urzekające wodospady czy ogromne klify. Jednak i tam odbywa się Festiwal Kwiatów. W tym roku odbędzie się on w terminie 2-26 maja. Główną ideą wydarzenia jest zaprezentowanie wyjątkowych okazów kwiatowych z przydomowych ogródków mieszkańców wyspy. Festiwalowi kwiatów towarzyszą koncerty, wystawy sztuki, pokazy florystyczne, warsztaty, a także degustacje lokalnych specjałów kulinarnych. Kwiaty wypełniają także budynki. Swoje podwoje otwierają placówki publiczne i prywatne ogrody, w których turyści mogą podziwiać wyjątkowe aranżacje kwiatowe, rzeźby wykonane z kwiatów oraz różnorodne odmiany roślin. Warto skorzystać z okazji i odwiedzić ogród botaniczny Jardim Botânico da Madeira.

Zielony Festiwal w Valletcie

The Valletta Green Festival to coroczne wydarzenie odbywające się w stolicy Malty, Valletcie. Spektakularne wydarzenie ma m.in. na celu promowanie świadomości ekologicznej oraz stworzenie inspiracji do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i turystyki.

Na czas Zielonego Festiwalu Valletta przemienia się w oazę zieleni, a ulice, place i parki są ozdobione tysiącami roślin, kwiatów i drzew. Centralne punkty miasta stają się przestrzeniami, gdzie mieszkańcy i turyści mogą nie tylko nacieszyć się zielenią i zrelaksować wśród kwiatów, ale także uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach związanych z ekologią i ogrodnictwem.

Pjazza San Ġorġ, jedna z największych otwartych przestrzeni w Valletcie, zamienia się wtedy w cudowny ogród składający się z ponad 80 tys. sezonowych kwiatów. W trakcie festiwalu organizowane są także warsztaty ogrodnicze, prezentacje dotyczące ochrony środowiska, pokazy florystyczne, koncerty, targi produktów ekologicznych oraz konkursy związane z tematyką zieleni i recyklingu.

The Valletta Green Festival to także okazja do celebracji kultury maltańskiej i budowania społeczności skupionej wokół wspólnie wyznawanych wartości związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Festa della Primavera i Infiorata. Święto kwiatów w Rzymie

Festa della Primavera w Rzymie to niezwykle widowiskowe święto, które oddaje hołd nadejściu wiosny. W tym czasie stolica Włoch ozdobiona jest kolorowymi dekoracjami, kwiatami, girlandami, flagami i innymi wiosennymi elementami. Organizowane są barwne parady, których uczestnicy przebrani w kwiatowe stroje tańczą na ulicach miasta. Będąc w Rzymie nie można nie odwiedzić słynnych Schodów Hiszpańskich, które na czas festiwalu również są pięknie ozdobione kwiatami i innymi dekoracjami.

Infiorata, to kwiatowy festiwal, który odbywa się Genazzano, jednej z malowniczych miejscowości pod Rzymem. Festiwal odbywa się co roku w pierwszą niedzielę lipca i pozwala poczuć, jak żyją prawdziwi Włosi. Przygotowania do festiwalu rozpoczynają się wiele miesięcy wcześniej, a jego głównym punktem jest procesja, której trasa wyścielona jest prawie dwukilometrowym kwietnym dywanem ułożonym w noc poprzedzającą święto. Tej nocy praktycznie całe miasto nie śpi. Każda z dzielnic chce, by to jej odcinek kwiatowego dywanu przyciągnął największą uwagę turystów i zwiedzających.

Wszystkie te festiwale są niezwykłą atrakcją dla turystów z całego świata, dlatego też taką podróż najlepiej planować z odpowiednim wyprzedzeniem.