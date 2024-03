Jarmark Kaziukowy, znany także jako Kaziuki Wileńskie, to wyjątkowe wydarzenie z ponad czterystuletnią tradycją. Na Wilnie Jarmark Kaziukowy to najważniejszy zwiastun wiosny. Dla wielu turystów to okazja do zapoznania się z kresową kulturą, sztuką czy regionalną kuchnią.