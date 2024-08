Rejestracja w systemie Odyseusz pozwala na szybki kontakt z MSZ w przypadku sytuacji nadzwyczajnych za granicą. Dzięki temu, MSZ może udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. Na stronie systemu znajdziesz również informacje przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ.

Rejestracja w systemie Odyseusz jest dobrowolna, ale MSZ zachęca do skorzystania z tej możliwości. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Jeśli rzadko wyjeżdżasz za granicę, wystarczy zgłoszenie bez zakładania profilu. Takie zgłoszenie będzie archiwizowane przez 14 dni po zakończeniu podróży. Jeśli często podróżujesz lub przebywasz za granicą dłużej niż 6 miesięcy, MSZ zachęca do założenia konta. Umożliwi to modyfikację danych kontaktowych i szybsze zgłaszanie kolejnych podróży.

Pomoc konsularna

Przed wyjazdem sprawdź, w jakich sytuacjach konsul może Ci pomóc, a w jakich nie będzie to możliwe. Poznaj swoje prawa i możliwości wsparcia za grani

Śledzenie konta @PolakzaGranica na platformie X

Obserwuj konto @PolakzaGranica na Twitterze, aby być na bieżąco z ważnymi informacjami i ostrzeżeniami dotyczącymi podróży.

Informowanie rodziny i przyjaciół

Poinformuj bliskich o swoich planach podróży. Podaj im swoje dane kontaktowe, numer polisy ubezpieczeniowej oraz plan podróży. Zeskanuj ważne dokumenty, takie jak paszport, bilety i polisa ubezpieczeniowa, i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Środki finansowe na niespodziewane wydatki

Upewnij się, że masz wystarczające środki na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Zabierz ze sobą więcej niż jeden środek płatniczy, np. gotówkę, kartę debetową, kredytową, pre-paid lub wielowalutową. Alternatywne metody płatności mogą być nieocenione w razie problemów z kartą.

Przeglądanie forów internetowych

Przed wyjazdem przejrzyj fora internetowe poświęcone podróżom do kraju, który planujesz odwiedzić. Znajdziesz tam wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa, transportu i lokalnych zwyczajów.

Znajomość lokalnych norm kulturowych

Dowiedz się, jakie normy kulturowe obowiązują w regionie, do którego się wybierasz. Zwyczaje mogą się znacznie różnić od tych, które znasz z Polski.

Opłaty roamingowe i karty SIM

Sprawdź u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych, czy Twój telefon będzie działał za granicą i jakie są opłaty roamingowe. Poza Unią Europejską mogą być one bardzo wysokie. Rozważ zakup miejscowej karty SIM, aby mieć stały kontakt z bliskimi.

Ubezpieczenie podróżne

Przed każdą podróżą zagraniczną zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Wybierz polisę w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym, która będzie dostosowana do Twoich potrzeb i planów wakacyjnych. Upewnij się, że polisa obejmuje koszty transportu medycznego, co może okazać się nieocenione w razie nagłych wypadków.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli podróżujesz do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu, uzyskaj bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta ta uprawnia do podstawowego leczenia na terytorium tych państw.

Szczepienia przed podróżą do egzotycznych krajów

Planując wyjazd do egzotycznych krajów, pamiętaj o konieczności szczepień. Skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej, aby uzyskać aktualne informacje na temat wymaganych szczepień.

Specjalne hasło na wypadek niebezpieczeństwa

Jeśli podróżujesz samodzielnie i obawiasz się, że możesz znaleźć się w trudnej sytuacji, ustal z rodziną specjalne hasło lub kod, którego użyjesz w rozmowie telefonicznej lub korespondencji, aby poinformować, że jesteś w niebezpieczeństwie.

Dane urzędów konsularnych

Zabierz ze sobą dane kontaktowe (telefony, adresy) urzędów konsularnych RP w państwach, do których wyjeżdżasz.

Co robić w sytuacji zagrażającej życiu?

Jeżeli poczujesz się zagrożony w miejscu pobytu za granicą (np. ktoś Cię śledzi lub grozi), natychmiast skontaktuj się z najbliższym komisariatem policji. Nie wahaj się prosić o pomoc.

Zgubiony paszport

Jeśli zgubisz paszport lub dowód osobisty, skontaktuj się z najbliższym urzędem konsularnym. Konsul, po potwierdzeniu Twojej tożsamości, może wydać tymczasowy paszport umożliwiający powrót do miejsca stałego pobytu. Aby otrzymać taki dokument, musisz złożyć wniosek (dostępny w urzędzie konsularnym) oraz dostarczyć kolorowe zdjęcie. Warto zabrać ze sobą aktualne zdjęcie paszportowe i kopię dokumentu podróży przed wyjazdem za granicę. Każdy zgłoszony jako utracony dokument paszportowy lub dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli odzyskasz zgubiony dokument, musisz go zwrócić do organu paszportowego lub konsula.