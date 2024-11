Oman: ten egzotyczny kierunek jest ciekawa destynacja na urlop

Oman, inaczej Sułtanat Omanu, jest to państwo w Azji leżące na Półwyspie Arabskim, nad ZatokąOmańską i MorzemArabskim. Graniczy z Arabią Saudyjską, Jemenem oraz ZjednoczonymiEmiratamiArabskimi. StolicąOmanu jest Maskat. Kraj ten należy do Ligii Państw Arabskich. Językiem urzędowym jest język arabski.

Oman to wymarzony kierunek dla osób szukających egzotyki w połączeniu z komfortem i wysokiej jakości ofertą hotelową. To także jedno z mniej zatłoczonych miejsc na jesień i zimę. Jego połączenie orientalnego uroku z nowoczesnością, niezwykłe krajobrazy oraz rajskie plaże sprawiają, że jest doskonałą alternatywą dla Egiptu.

Reklama

Teren Omanu w dużej części jest płaski. Na zachodzie kraju występuje pustynia, Ar-Rab al-Chali. Jedynie w północno-wschodniej części Omanu znajdują się góryAl Hajar z najwyższym szczytem Dżabal Szams o wysokości3018 m n.p.m.

Reklama

Kiedy najlepiej lecieć do Omanu

Oman to kraj, w którym jest ciepło i słonecznie przez cały rok. Jednak latem jest bardziej upalnie. Wszystko zatem zależy od osobistych preferencji. Dla osób dobrze czujących się w wysokich temperaturach idealnym czasem na wyjazd w te rejony będzie lato. Natomiast dla tych, co wolą nieco niższe temperatury, zalecany jest okres jesienno-zimowy. Lot z Polski do Omanu trwa około 7-8 godzin.

Klimat Omanu. W Omanie panuje klimat zwrotnikowy suchy. Temperatura.Wstyczniu temperatury powietrza wynoszą około 20-30 stopni Celsjusza, natomiast w lipcu osiągają one nawet 50 stopni, zaś średnia temperatura latem to aż 37 stopni.

Opady.Ilość opadów jest mała – dotyczy to głównie północnej części kraju. W tych rejonach Omanu średnie wartości opadu nie przekraczają 100 mm rocznie. Na wybrzeżu deszczu jest zdecydowanie więcej – między 300a 500 mm rocznie. Zdecydowana większość opadów występuje albo od grudnia do lutego (na północy kraju) albo od lipca na sierpnia (na południu Omanu).

Oman: ciekawe miejsca warte odwiedzenia

Co warto zobaczyć w Omanie. Oman jest to kraj, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Maskat. Stolica Maskat z jednej strony oferuje tradycyjny, orientalny wygląd. W powietrzu unosi się zapach kadzideł. Można udać się na tradycyjny tętniący życiem bazar. Z drugiej strony obecne są nowoczesne budowle i luksusowe hotele. W przeciwieństwie do leżącego blisko Dubaju, Oman zachował swój unikalny charakter. To sprawia, że odwiedzający mogą poczuć wyjątkowy, tradycyjny klimat Bliskiego Wschodu.

W samej stolicy, która jest jednocześnie największym miastem Omanu, położonym w północnej części kraju, można podziwiać wiele atrakcji. Zalicza się do nich m.in.: dzielnicę Matrah, Wielki Meczet Sułtana Kabusa, Pałac Al Alam, dzielnicę Al Seeb Suk czy punkt widokowy Wadi Kabir.

Wadi Bani Khalid. Wadi Bani Khalid jest przepięknym wąwozem otoczonym białymi skałami oraz basenami wypełnionymi turkusową wodą. To doskonała atrakcja dla turystów. Można pływać w krystalicznie czystej wodzie, spacerować po skałach czy odwiedzić pobliskie jaskinie.

Fort Nizwa. Fortten to najsłynniejsza twierdza Omanu. Znajduje się on w centrum starego miasta, w pobliżu Suku. Fort Nizwa dostał zbudowany w XVII wieku. Jest to okazały zamek. Jednym z jego elementów jest największa na całym Półwyspie Arabskim wieża, która ma cylindryczny kształt, średnicę aż 36 metrów oraz wysokość 30 metrów.

Inne atrakcje Omanu. Wspomniane powyżej miejsca warte odwiedzenia to tylko jedne z wielu atrakcji Omanu. Oman jest to idealne miejsce dla miłośników słońca i pięknej, słonecznej pogody. Można opalać się na pięknych, rajskich plażach oraz kąpać w ciepłej wodzie Morza Arabskiego.Oman oferuje również piękne, malownicze krajobrazy. Pustynie czy też malownicze wadi (czyli pustynne doliny wypełnione wodą) to miejsca o wyjątkowym uroku.

Dla tych, którzy wolą aktywny wypoczynek, Oman oferuje snorkeling, nurkowanie oraz obserwację delfinów. Na miejscu działają centra sportów wodnych, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach.