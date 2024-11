Podatek wyjazdowy (tzw. exit tax) obowiązuje każdego turystę na Malediwach. Dotyczy on wszystkich bez względu na paszport, wiek, długość lotu etc. Nie dotyczy on wyłącznie obywateli. Od 1 grudnia 2024 roku władze Malediwów zapowiedziały podwyżkę podatku wyjazdowego - informuje BBC. Wysokość opłaty różni się w zależności od standardu usługi transportowej, z której korzysta turysta. Osoby, które wybierają klasę ekonomiczną, płacą 50 USD (ok. 204,38 zł).

Najwięcej zapłacą amatorzy luksusu

Reklama

Podróżni wybierający klasę biznes zapłacą 120 USD (ok. 490,52 zł), pierwszą klasę - 240 USD (ok. 981,04 zł). Najwyższy podatek wyjazdowy zapłacą turyści podróżujący prywatnymi odrzutowcami. Do kosztu wakacji muszą dodać 480 USD (ok. 1962,09 zł). Opłaty będą doliczane do kosztu biletów lotniczych. Turyści nie muszą wypełniać żadnych dodatkowych formalności. Lokalne władze planują przeznaczyć zebrane środki na konserwację i utrzymanie lotnika w Male.