Pasażerowie plus-size lecący liniami Southwest Airlines będą musieli z wyprzedzeniem opłacać dodatkowe miejsce, jeśli nie mieszczą się w jednym fotelu. Nowa polityka budzi kontrowersje, a krytycy twierdzą, że pogorszy komfort podróży dla wszystkich.

Koniec darmowego dodatkowego miejsca

Do tej pory osoby o większych gabarytach mogły poprosić na lotnisku o darmowe dodatkowe miejsce, jeśli było wolne, lub kupić je z góry i później ubiegać się o zwrot pieniędzy. Nowe zasady znacząco zmieniają tę praktykę. Pasażerowie będą musieli z góry wykupić dwa bilety, a zwrot pieniędzy będzie możliwy tylko w przypadku, gdy lot nie jest w pełni obłożony. Gwarancja zwrotu znika, a ci, którzy nie kupią drugiego biletu z wyprzedzeniem, będą musieli dokonać zakupu na lotnisku – ryzykując przy tym, że jeśli samolot będzie pełny, zostaną przeniesieni na inny lot.

Dlaczego Southwest zmienia politykę?

Southwest, znany dotychczas z elastycznych zasad, takich jak brak opłat za bagaż czy brak przydzielanych miejsc, odchodzi od swojego wizerunku. Zmiany są częścią szerszej strategii mającej na celu zwiększenie zysków. Jak podaje CNN, linia lotnicza, pod presją inwestorów, wprowadziła już opłaty za dodatkowe miejsce na nogi i planuje loty nocne.