Ciepło gwarantowane: Ucieczka przed szarugą

Zanzibar, położony u wybrzeży Tanzanii, kusi przede wszystkim niezawodną pogodą, zwłaszcza w kluczowych dla nas miesiącach zimowych. Podczas gdy w Polsce panuje szaruga i mróz, na tej tropikalnej wyspie termometry pokazują powyżej 30°C (szczególnie w styczniu i lutym), a woda w oceanie utrzymuje temperaturę na poziomie 27–29°C.

To stanowi znaczącą różnicę w komforcie wypoczynku w porównaniu do zimy w Egipcie, gdzie temperatury powietrza bywają niższe, a wieczory i poranki potrafią być zaskakująco chłodne, co ogranicza możliwość całodziennego plażowania. Zanzibar oferuje więc gwarancję tropikalnego ciepła i idealne warunki do kąpieli przez cały dzień, co jest jednym z głównych powodów jego rosnącej popularności.

Zanzibar w sezonie zimowym (grudzień-luty): Idealna pora sucha/krótka pora deszczowa. Temperatury w dzień: 28°C - 35°C.

(grudzień-luty): Idealna pora sucha/krótka pora deszczowa. Temperatury w dzień: 28°C - 35°C. Kluczowa przewaga: Stabilne, wysokie temperatury, idealne do morskich i plażowych aktywności.

Ceny, które nie odstraszają

Mit Zanzibaru jako kierunku niebotycznie drogiego został obalony dzięki rosnącej liczbie bezpośrednich połączeń czarterowych z polskich lotnisk (Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław). Coraz większa konkurencja wśród touroperatorów i tanzański rozwój bazy noclegowej sprawiły, że ceny stały się nadspodziewanie atrakcyjne. Choć ogólny koszt wyjazdu na Zanzibar może być wyższy niż w przypadku ultra-last minute do Egiptu, to w kontekście pełnowymiarowego, egzotycznego urlopu na Oceanie Indyjskim, oferty są wyjątkowo konkurencyjne.

Jak wskazują analizy rynkowe, tygodniowe pakiety All Inclusive na Zanzibarze często zaczynają się od pułapu przypominającego wakacje w krajach basenu Morza Śródziemnego, a nie dalekiej egzotyki. Na przykład, podczas gdy tygodniowy pobyt All Inclusive w Egipcie czy w Turcji można znaleźć już od 2000-3000 PLN za osobę, na Zanzibarze ceny z biurem podróży często startują od 4000-4500 PLN za osobę. Różnica ta jest akceptowalna dla Polaków, którzy w zamian otrzymują wyższy standard wypoczynku w tropikalnym klimacie. Co więcej, osoby organizujące wyjazd samodzielnie, dzięki przystępnym cenom na miejscu (noclegi i jedzenie, gdzie posiłek w lokalnej restauracji może kosztować 10-30 PLN), mogą znacznie obniżyć koszty, inwestując jedynie w bilety lotnicze. To pozwala na elastyczność i często niższy całkowity koszt pobytu niż w przypadku zorganizowanych wycieczek do luksusowych kurortów w innych częściach Afryki czy Azji.

Nie tylko plaża: Kultura, przyroda i autentyczność

Zanzibar to coś więcej niż tylko plaże Kendwa, Paje czy Nungwi. To również wyspa o bogatej historii i tętniącej życiem kulturze, która oferuje wrażenia niemożliwe do odnalezienia w popularnych egipskich resortach: