Linie lotnicze Emirates poinformowały, że podjęto "zdecydowane i proaktywne działania" w celu ograniczenia ryzyka związanego z powerbankami na pokładzie.

Incydenty z powerbankami w samolotach

"W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost liczby klientów korzystających z powerbanków, co przełożyło się na wzrost liczby incydentów związanych z bateriami litowymi na pokładzie samolotów w całej branży lotniczej" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśniają linie, baterie w powerbankach zawierają jony litu zawieszone w roztworze elektrolitu. Jony przepływają przez elektrolit, przemieszczając się tam i z powrotem między dwiema elektrodami podczas ładowania i rozładowywania akumulatora.

"Może to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji"

"Przeładowanie lub uszkodzenie akumulatora może doprowadzić do ucieczki termicznej. To samonapędzający się proces, w którym wytwarzanie ciepła w ogniwie przekracza jego zdolność do rozpraszania ciepła, co prowadzi do szybkiego i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Może to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, takich jak pożar, wybuchy i uwolnienie toksycznych gazów" - tłumaczono.

"Większość telefonów i zaawansowanych urządzeń zasilanych bateriami litowymi posiada wewnętrzny system podtrzymujący, który powoli dodaje prąd do akumulatora, aby zapobiec przeładowaniu, ale wiele podstawowych powerbanków może nie mieć tego zabezpieczenia, co zwiększa ryzyko" - napisano.

Rewolucyjna zmiana od 1 października - zasady Emirates

Pasażerom wolno zabrać na pokład tylko jeden powerbank, którego maksymalna dopuszczalna pojemność nie może przekroczyć 100 watogodzin (Wh). Konieczne jest, aby urządzenie posiadało czytelne i widoczne oznaczenia potwierdzające tę specyfikację. Powerbanki muszą być wyłącznie transportowane w bagażu podręcznym i są zabronione w bagażu rejestrowanym. Podczas lotu niedozwolone jest umieszczanie powerbanków w schowkach nad siedzeniami. Ze względów bezpieczeństwa, urządzenia te muszą być bezpiecznie przechowywane w łatwo dostępnym miejscu - albo w kieszeni fotela, albo pod fotelem pasażera z przodu. Takie ułożenie umożliwia szybki dostęp w razie potrzeby, zgodnie z wymogami procedur bezpieczeństwa.

Lotnisko Chopina w Warszawie przypomina o nowych zasadach

"Pasażerowie Emirates będą mogli przewozić wyłącznie jeden powerbank o pojemności poniżej 100 Wh z wyraźnie zaznaczoną informacją o pojemności i są zobowiązani do przechowywania go w kieszeni fotela lub w torbie pod siedzeniem (zakaz umieszczania ich w bagażu wkładanym do schowka na bagaż znajdującego się nad głowami pasażerów). W trakcie lotu nie można wykorzystywać powerbanku do ładowania urządzeń elektrycznych, ani też ładować samego powerbanku z sieci samolotu" - napisano naFacebooku portu.

Lotnisko Chopina dodało, że przewóz powerbanków jest niezmiennie niedozwolony w bagażu rejestrowanym niezależnie od przewoźnika.

Czym jest linia lotnicza Emirates?

Emirates to główne linie lotnicze Dubaju i zarazem jeden z dwóch narodowych przewoźników Zjednoczonych Emiratów Arabskich (obok Etihad Airways). Ta linia, z bazą w Dubaju, należy do holdingu The Emirates Group, który jest własnością państwowej korporacji Dubai Investment Corporation of Dubai.

Emirates to obecnie największa linia lotnicza na Bliskim Wschodzie. Obsługuje ponad 150 destynacji w 80 państwach na sześciu kontynentach, wykorzystując flotę liczącą blisko 250 maszyn. Linia jest obecna również w Polsce, realizując bezpośrednie połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Dubaju.