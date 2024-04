W tym roku wystarczy wziąć tylko jeden dzień urlopu, aby majówka trwała 5 dni. Decydując się na trzy dni urlopu, długość weekendu można wydłużyć nawet do 9-dniowego urlopu. To wystarczający czas, aby wybrać się w podróż za granicę. Jakie są ceny noclegów?

Reklama

Majówka 2024 za granicą

Skrajnie różne. Znaleźć można nocleg w hotelu w cenie już od 305 zł dla pary za pięć dni, ale są też oferty za ponad 17 tys. zł. dla 4-osobowej rodziny.

Mimo to, jak podał serwis wakacje.pl, w tym roku na majówkę za granicą może się wybrać nawet o 25 proc. więcej klientów biur podróży niż przed rokiem. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, że wśród osób, które zdecydowały się kupić ubezpieczenie turystyczne, największą popularnością cieszą się Włochy. Do Italii zamierza się wybrać 16 proc. Polaków wyjeżdżających za granicę na majówkę. Na drugim miejscu jest Hiszpania (10 proc.).

Reklama

Reklama

Ile kosztuje majówką za granicą we dwoje?

Wybierając się na romantyczną majówkę tylko we dwoje, musimy dobrze poszukać wśród ofert biur podróży i obiektów noclegowych. Jak przeanalizował Rankomat.pl, nocleg dla pary w trzygwiazdkowym hotelu położonym nie dalej niż 1 km od centrum miasta, ze śniadaniem w cenie, może kosztować od nieco ponad 300 zł do nawet ponad 6 200 zł za 5 dni.

Najtańszy jest Kair, gdzie można spędzić majówkę nawet za 305 zł. Pięciodniowy pobyt w tureckiej Ankarze to koszt rzędu 841 zł. Jednak już w Rzymie, do którego co roku wybierają się tysiące Polaków, za nocleg od 1 do 5 maja trzeba zapłacić co najmniej 4 340 zł. Najdrożej wyjdzie nas majówka w Londynie. Ceny hoteli w centrum zaczynają się od 6 274 zł za pięć dni.

Ile zapłacimy za majówka za granicą z dziećmi?

Polacy najczęściej podróżują w typowo rodzinnym gronie 2+2, a to oznacza większy wydatek niż w przypadku podróży we dwoje. Za 5 dni w hotelu w Rzymie rodzina 2+2 musi zapłacić co najmniej 6 594 zł, a w Madrycie 6 436 zł. To o ok. 2 tys. zł więcej niż za pobyt we dwoje.

Najwięcej trzeba zapłacić za pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii, bo aż 17 396 zł za pięć dni. Rodzina 2+2 może tanio spędzić majówkę w Egipcie, gdzie nocleg w Kairze to koszt 582 zł za pięć dni. Nocleg w Ankarze to koszt 1 681 zł za pięć dni dla rodziny 2+2.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Wybierając się za granicę, nawet na kilka dni, nie należy zapominać o ubezpieczeniu turystycznym. Na szczęście jego cena nadal pozostaje na bardzo niskim poziomie. Polisa dla osoby dorosłej na jeden dzień pobytu we Włoszech lub Hiszpanii kosztuje jedynie 6,12 zł. Dzień ubezpieczenia w Turcji to koszt średnio 8,36 zł.

Najmniej za ubezpieczenie turystyczne zapłacą podróżni wybierający się na majówkę do Niemiec — zaledwie 3,49 zł dziennie.

"Choć ubezpieczenie turystyczne często kojarzy się głównie z letnimi wakacjami lub narciarstwem, powinno ono towarzyszyć podróżującym podczas każdego wyjazdu za granicę. Dlatego, przygotowując się na spędzenie majówki poza Polską, warto zaopatrzyć się w dobrą polisę podróżną. Jest to szczególnie istotne, gdy planujemy aktywny wypoczynek połączony z uprawianiem sportów. W takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku i konieczności skorzystania z pomocy medycznej za granicą. Ubezpieczenie turystyczne chroni nas przed finansowymi skutkami takich właśnie zdarzeń" – przypomina Patrycja Pałka, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl.

Ekspertka zwraca uwagę, że każde ubezpieczenie można dodatkowo dopasować do potrzeb swoich i swojej rodziny. Warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie wymaga odpowiedniego rozszerzenia i czy zapewnia także specjalną ochronę dla chorujących przewlekle. – "Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych wybierzesz taką polisę, jaką potrzebujesz" – doradza Patrycja Pałka.

Ceny noclegów sprawdzono na booking.com – w pierwszym przypadku dotyczą wyjazdu pary, a w drugim rodziny 2+2 w okresie 1-5.05 2024 roku w opcji ze śniadaniem i w odległości do 1 km od centrum miasta. To najniższe dostępne noclegi w dniu 17.04.2024 roku.