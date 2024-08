Plamy na łóżku lub pościeli, klejące się klamki – tego rodzaju rzeczy widać od razu. Nie wszystkie jednak widać gołym okiem. Jakie są najbrudniejsze miejsca w hotelu?

Pilot do telewizora

Pilot do telewizora to prawdopodobnie jeden z najczęściej używanych, ale najmniej czyszczonych przedmiotów w pokoju hotelowym. Goście dotykają go wielokrotnie, a personel sprzątający często zapomina o jego dokładnym odkażeniu. Badania pokazują, że piloty mogą zawierać więcej bakterii niż deski klozetowe. Dlatego warto mieć przy sobie chusteczki dezynfekujące i przetrzeć pilota przed jego użyciem.

Włączniki światła

Kolejnym elementem, który często pomija się podczas sprzątania, są włączniki światła. Codziennie dotykane przez gości, mogą stanowić siedlisko zarazków. Warto rozważyć przetarcie ich chusteczką antybakteryjną zaraz po przyjeździe do pokoju.

Telefon

Również telefon w pokoju hotelowym to miejsce, które może gromadzić wiele bakterii. Podobnie jak w przypadku pilota, wiele osób dotyka go wielokrotnie, a jego czyszczenie często jest pomijane. Dezynfekcja telefonu to kolejny krok, który warto podjąć dla własnego bezpieczeństwa.

Koce i narzuty

Choć pościel w hotelach jest zazwyczaj regularnie zmieniana nie zawsze dotyczy to koców i narzut. Te tekstylia mogą być rzadziej prane i stanowić siedlisko alergenów i bakterii. Jeśli masz wątpliwości co do czystości, lepiej zdjąć narzutę z łóżka przed położeniem się.

Zasłony prysznicowe

Zasłony prysznicowe mogą zbierać wilgoć i pleśń, zwłaszcza w miejscach, gdzie wentylacja łazienki jest słaba. Regularne mycie zasłon jest czasochłonne, dlatego nie zawsze jest wykonywane tak często, jak powinno. Warto zwrócić na nie uwagę. Jeśli zauważysz ślady pleśni należy zgłosić to personelowi hotelowemu.

Wśród miejsc, które mogą gromadzić wirusy i bakterie są także suszarka oraz sejf. Przedmiotów tych dotyka wiele osób, a rzadko są one dokładnie czyszczone, ponieważ… bakterii ani wirusów nie widać gołym okiem.

Choć może wydawać się to zaskoczeniem często najczystszym miejscem w hotelowym pokoju jest... wc. Toalety są zwykle dokładnie myte za pomocą silnych detergentów.