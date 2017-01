Gdzie to w ogóle jest? Jeśli spojrzycie na mapę Europy i odnajdziecie granicę między Francją i Hiszpanią, i palcem wzdłuż wybrzeża powędrujecie trochę ponad dwieście kilometrów na zachód, znajdziecie miasto - zarówno jak na warunki europejskie, jak i hiszpańskie - niewielkie. Liczy niespełna 200 tysięcy mieszkańców, ale jego wpływ na cały kraj jest ogromny. Tu powstał jeden z największych banków świata, tu mieści się duża część hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Spokojnie - jest on od miejsc turystycznych oddalony na tyle, że nie będzie zakłócał spokoju zwiedzającym.

To specyficzne miasto - jak niemal każde położone na morze jest otwarte na kulturę i przybyszów z całego świata. W linii prostej bliżej stąd do Bordeaux czy Nantes niż do większości wielkich ośrodków Hiszpanii. Dlatego tez to miasto wybrane zostało jako bazę kursów języka hiszpańskiego, prowadzonych dla tych, którzy chcą się go nauczyć na miejscu. Takie szkolenia bez problemu można znaleźć także i w Polsce, przeglądając oferty w internecie.

Katedra gotycka z XIII wieku w hiszpańskim Santander / Shutterstock

W mieście nie będziemy się nudzić. Ma ono bogatą historię - znane (jako Portus Victoriae Uliobrigensium) było juz w czasach rzymskich. Mimo że znajdziemy tu cudowne budowle pamiętające minione stulecia, prawa miejskie uzyskało dopiero w 1775 roku. Najważniejsze miejsca "do obowiązkowego zobaczenia" to katedra gorycka, budowana w latach 1217-1219 oraz klasztor z XVI wieku. Ale! Ponieważ Santander był ze względu na położenie jednym z najważniejszych ośrodków komunikacyjnych z Nowym Światem czyli Ameryką, ślady bogactwa tworzonego przez licznych kupców widać niemal na każdym kroku - by je zobaczyć wystarczy się "zgubić" w nadmorskich uliczkach. Tam odnajdziemy też fantastyczne, specjalizujące się w rybach i owocach morza, restauracje.

Wybrzeże nieopodal Santander / Shutterstock

Jeśli będziemy chcieli się wybrać na podróż warto zobaczyć zarówno piękne plaże, jak i dzikie urwiska, wszystkie one dostępne są w zasięgu krótkiej jazdy samochodem lub – dla aktywnych – dziennej wycieczki rowerowej. Wypożyczalnię sprzętu bez problemu znajdziemy w kilku miejscach miasta, są też dostępne rowery miejskie.

Bilety lotnicze nie są drogie – w zimę można je kupić nawet za około 250 złotych (dane na styczeń 2017). Rezerwacji można dokonać na stronie FRU.pl. Zimą nie trzeba się szykować na mrozy – temperatura oscyluje od 10 do nawet 18 stopni.