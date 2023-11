Gesty w podróży – na które z nich warto uważać?

Kiedy wyruszamy za granicę, zdarza nam się martwić tym, że nie znamy języka. Zapominamy jednak o tym, jak ważne mogą być gesty, którymi często się posługujemy w takiej sytuacji. To, co dla nas może być miłe i zupełnie niewinne, w innym kraju może się okazać skrajnie obraźliwe. Dlatego zanim wyjedziesz, sprawdź, jakie gesty w podróży są w porządku, a które mogą ci zaszkodzić.

Kciuk do góry

Reklama

W Polsce to zupełnie pozytywny gest, którym możemy przekazać, że coś jest w porządku, czujemy się dobrze, jest OK. Facebookowe lajki oznaczane kciukiem w górę sprawiły, że takie ułożenie dłoni rozumiemy także jako "lubię to". Jednak są kraje, w których uniesienie kciuka w górę będzie obraźliwe. W Tajlandii gest ten może oznaczać tyle co "odczep się".W krajach arabskich gestem tym można kogoś obrazić.

Reklama

Reklama

Gest V

Victoria – gest zwycięstwa. Wyprostowany palec wskazujący i środkowy, dłoń skierowana wnętrzem do rozmówcy. W Polsce kojarzony z Solidarnością. Jest też bardzo popularnym gestem wśród młodzieży, często stanowi nieodłączną część pozowania do zdjęcia, bez szczególnych konotacji.

W Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Australii gest V z wierzchem dłoni skierowanym do drugiej osoby jest jednak negatywny. Jego znaczenie jest podobne do wystawienia komuś środkowego palca.

Gest OK

Kciuk i palec wskazujący tworzą kółko, pozostałe trzy palce są uniesione do góry. W ten sposób w Polsce powiemy, że coś jest OK. Używa się go również, kiedy jemy coś pysznego, by ocenić, że to doskonała potrawa. Wówczas często całujemy palce złożone w kółko.

W Brazylii jednak za pomocą tego gestu, delikatnie mówiąc, każesz komuś spadać. Jest więc to dość odmienne znaczenie od znanego nam na co dzień. We Francji możesz w ten sposób komuś przekazać, że jest zerem. Unikaj go również w Turcji.

Środkowy palec

Środkowy palec jest gestem dość uniwersalnym i powszechnie znanym na całym świecie. Jest to gest obraźliwy, sugerujący, aby ktoś się nie wtrącał, oddalił itd.

"Figa"

W Polsce figa, czyli zaciśnięta pięść i kciuk pod palcem wskazującym, znaczy mniej więcej tyle, co "nic z tego". "Dostać figę" to "nie dostać nic". Nie używaj tego gestu w podróży do Turcji – tam jest jednoznaczne z wystawieniem środkowego palca.

Skrzyżowane palce

W Polsce skrzyżowanie palców (wskazującego i środkowego) za plecami oznacza, że mówimy nieprawdę. Coraz częściej przyjmujemy jednak znaczenie z zagranicy, które oznacza trzymanie kciuków, życzenie komuś dobrze. Ten gest pokazany w Wietnamie stanowi jednak obrazę. Nie pokazuj go, a jeśli go zobaczysz, nie bierz tego za dobry znak.

Szeroko otwarta dłoń

W Polsce pokazujemy komuś otwarte wnętrze dłoni głównie z znaczeniu "mów do ręki". Nie jest to gest pozytywny. W Grecji, na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce pokazanie komuś dłoni w ten sposób z rozwartymi palcami jest obraźliwe i świadczy o pogardliwym traktowaniu.