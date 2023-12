Propozycje zimowych wyjazdów

Ponieważ od wielu lat polskie zimy bardziej przypominają deszczową i pochmurną jesień, coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazdy zagraniczne do różnych, ciepłych miejsc. Do wyboru mamy wiele propozycji na zimowy wypoczynek zarówno w samej Europie, jak i na innych kontynentach. Bez względu na to, czy marzą nam się dalekie podróże czy też przyjemna ciepła lokalizacja na terenie Europy - wybór jest duży i każdy znajdzie coś dla siebie.

Propozycje wyjazdów europejskich: Teneryfa i Cypr

Na terenie samej Europy mamy wiele miejsc, w których czeka na nas słoneczna i ciepła pogoda. Całe południe Europy leży w strefie podzwrotnikowej, w której zimy są krótkie i łagodne.

Hiszpania – Teneryfa. Teneryfa jest największą wyspą w należącym do Hiszpanii archipelagu wulkanicznych Wysp Kanaryjskich, położoną na Oceanie Atlantyckim. Cechuje się ona łagodnym klimatem i dużą ilością słońca. To idealne miejsce na wyjazd, np.: jeśli chcemy spędzić zimę w ciepłym kraju, a nie lubimy upałów, to pobyt na Teneryfie w lutym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W ciągu dnia termometry wskazują tam bowiem średnio 21 stopni Celsjusza.

Cypr. Cypr jest wyspiarskim państwem położonym na wschodnim krańcu Morza Śródziemnego. Państwo Cypr leży na wyspie o takiej samej nazwie, w zachodniej Azji. To trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym. Cypr leży w strefie klimatu subtropikalnego. Zależnie od części wyspy panuje na nim klimat śródziemnomorski lub półpustynny. W klimacie tym są suche, gorące lata oraz łagodne, deszczowe zimy. Zimą temperatury na Cyprze wynoszą w dzień około 15-20 stopni Celsjusza. Ponadto Cypr to jeden z najbardziej słonecznych regionów w basenie Morza Śródziemnego - liczba dni słonecznych na Cyprze to między 300 a 340. Wylot na Cypr to zatem idealne rozwiązanie dla osób, które lubią ciepło, dużo słońca oraz łagodny klimat.

Dalsze, egzotyczne kierunki na zimę: Malediwy i Zanzibar

Jeżeli jesteśmy gotowi na dłuższą podróż z przesiadką, to mamy do dyspozycji bardzo wiele egzotycznych lokalizacji. Bowiem w okresie naszej zimyw wielu rejonach świata jest ciepło lub nawet bardzo gorąco.

Malediwy. Malediwy to państwo wyspiarskie położone na Oceanie Indyjskim. Słynie ono ze wspaniałych plaż z jasnym piaskiem, lazurowej wody oraz egzotycznej roślinności takiej jak palmy kokosowe. Dla wielu są one synonimem rajskich wakacji. I trudno się dziwić. Bowiem krajobrazy na Malediwach są rzeczywiście egzotyczne. To idealny kierunek dla osób, które lubią ciepło. Bowiem na Malediwach w grudniu średnia temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi 28 stopni.

Zanzibar. Zanzibar to największa wyspa archipelagu o tej samie nazwie, należąca do Tanzanii. Leży ona na Oceanie Indyjskim. Panuje tam klimat równikowy. Średnia temperatura powietrza zimą to 30 stopni Celsjusza. Najcieplejsze miesiące na Zanzibarze to: grudzień, styczeń, luty oraz marzec.