Pafos przyjezdnych przyciąga od stuleci, bo to miasto, w którym teraźniejszość w cudowny sposób miesza się z historią, klimat zimą ogrzewa, a latem nie męczy jak w innych miastach basenu Morza Śródziemnego. To miejsce, które odgrywało ważną rolę w greckiej mitologii, przyciąga smakoszy i miłośników wina. W tym roku powód jest jeszcze jeden - bez względu na to, kiedy tu dotrzecie, na pewno nie będziecie się nudzić.

Cypryjskie miasto jest jedną z dwóch Europejskich Stolic Kultury. Ciężko wymienić wszystkie imprezy, które się z tej okazji odbędą, bo jest ich ponad trzysta. Co ważne zaspokajane są różne gusta – będąc miłośnikiem muzyki, będziemy mogli uczestniczyć zarówno w koncercie muzyki kameralnej, jak i w plenerowym i hucznym występie Gorana Bregovica.

Pafos, Europejska Stolica Kultury 2017; fot. Agis Agislaou / Shutterstock

Uroczysta inauguracja będzie miała miejsce 28 stycznia. Mamy tu i wielką galę, ale nawet idąc na małe espresso do kawiarni będziemy mogli obcować z najlepszymi twórcami z Europy dzięki programowi o uroczej nazwie „Espresso Solo Espressivo”. Muzyka, teatr, sztuka będą wszędzie. Szczegółowy ich program znajdziecie na stronie internetowej. Prawda jest i taka, że nie za bardzo będzie jak od nich na tak małej przestrzeni uciec. Pafos to małe miasteczko, liczące (bez turystów) trochę powyżej 30 tysięcy mieszkańców.

Do Pafos warto pojechać także poza sezonem; fot. Agis Agislaou / Materiały prasowe

Tym, co przyciąga przybyszy z północy (do takich zaliczani są Polacy) jest klimat. Pafos położone jest na południowo-zachodnim krańcu wyspy. Klimat, jaki tu panuje, sprawia, że właśnie ludzie z takich krajów jak Polska czy Niemcy kochają tu przyjeżdżać. Latem upały nie doskwierają tu tak okrutnie – średnia temperatura tylko w sierpniu przekracza 30 stopni. Zimą jest to przyjemne do zniesienia 17-19 stopni w dzień i około 8-9 w nocy. Przyjazd tu zapewnia tez nasłonecznienie – mamy tu aż sześć razy więcej godzin słonecznych niż w tym zimą w Polsce. Zdecydowanie mniej pada – w styczniu liczba dni deszczowych to około dziesięciu. Natomiast od maja do września panuje tu pora sucha.

Jedną z imprez, które corocznie tu przyciągają tłumy jest festiwal wina, który organizowany jest na przełomie sierpnia i września. O tym że na wyspie od tysiącleci wino jest najwyższej próby wiedzą razem wszyscy. Ale w Pafos organizowany jest też festiwal piwa (odnajdziecie go tutaj, czyli na FB), a złocisty płyn warzony na wyspie zaskoczy największych koneserów. Tych, którzy poszukują wrażeń estetycznych przyciągnie majowy festiwal kwiatów, które wiosną wyglądają ze wszystkich ogrodów, klombów i skwerów. Coś musiało tu niegdyś przyciągnąć boginię miłości Afrodytę, która jeśli wierzyć mitologii, właśnie to miejsce wybrała, by wynurzyć się z morza i zmienić ówczesny świat.

