Rajskie wakacje w samym środku zimowej pluchy

Kiedy w Polsce z dnia na dzień robi się szaro i zimno, są na świecie miejsca, w których słońca nie brakuje. Zima to czas, by poszukać ciepła na południu Europy, w Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy na rajskich wyspach. Klienci eSky zamiast śniegu coraz chętniej wybierają słońce i kąpiele w ciepłej wodzie – Barcelona od 489 zł za 4-dniowy pobyt, 5 dni w Dubaju od 1449 zł, tygodniowy all inclusive na Teneryfie za 2119 zł czy 7 dni w magicznym Meksyku za niecałe 5 tys zł.

Hiszpańskie słońce odbijające się w tafli morza, miękki piasek skrzypiący pod stopami lub aromatyczna włoska kawa na jednej z setek starożytnych uliczek. Krótkie wyjazdy typu city break są coraz częściej wybierane przez klientów. Sezon zimowy to dobry moment na odkrywanie uroków turystycznych stolic Europy. 4–dniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem w Barcelonie rozpoczyna się już od 489 zł od osoby, a w Alicante zapłacimy 659 zł. Ceny lotu do Rzymu w pakiecie z hotelem i śniadaniem w nadchodzącym sezonie zimowym rozpoczynają się od 499 złotych.

Nasza analiza rezerwacji potwierdza, że Polacy coraz sprytniej zarządzają urlopem, rezygnując z jednej długiej przerwy na rzecz kilku krótszych, ale regularnych wyjazdów zagranicznych. W okresie zimowym widzimy dwa główne trendy. Po pierwsze, dominują dynamiczne, weekendowe city breaki w miastach południowej Europy, które gwarantują lepszą pogodę. Po drugie, szybko rośnie segment dalekich podróży – kierunki takie jak Teneryfa, Dubaj czy Meksyk nie są już luksusową niszą, lecz stają się standardowym wyborem w chłodne miesiące. Te dane jednoznacznie pokazują, że wakacje przestały być domeną lipca i sierpnia. Klienci traktują wyjazd jako niezbędny element zimy, kompensujący brak słońca w Polsce – komentuje Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Miejsce, gdzie słońce świeci przez 300 dni w roku

Na Teneryfie zima to pojęcie tylko teoretyczne. Tu słońce niemal nie zachodzi, a temperatura w styczniu sięga 25 stopni. Na najpopularniejszej wyspie Kanarów, w czasie, kiedy w Polsce trwa zimowa plucha, można kąpać się w oceanie, spacerować po promenadach Costa Adeje, a wieczorem zjeść wyjątkową kolację przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki i skosztować kieliszek wina z lokalnej winnicy. Tydzień na tej rajskiej wyspie w elastycznym pakiecie Lot+Hotel all inclusive rozpoczyna się od 2119 zł od osoby.

Luksusowe wakacje w Dubaju

Dubaj jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w naszej ofercie. To strategiczny wybór dla klienta poszukującego luksusu i gwarancji pogody w miesiącach zimowych – temperatury sięgające 30 stopni są tu stałym atutem. Zjednoczone Emiraty Arabskie przestały być jedynie trendem, stając się globalnym centrum, które kusi nowoczesnością i najwyższych standardem usług. Dzięki starannie wyselekcjonowanej bazie hotelowej, zapewniamy naszym klientom dostęp do tego, co określamy mianem autentycznego dubajskiego doświadczenia – dodaje Jarosław Grabczak z eSky Group.

5 dni w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniem to w zbliżającym się sezonie zimowym koszt od 1449 zł od osoby.

Cancún – karaibska zima w kolorze turkusu

Jeśli istnieje miejsce, które potrafi rozgrzać samym widokiem – to właśnie Cancún. Tu słońce świeci pełnią blasku, a przejrzyste, turkusowe morze ma działanie prawdziwie odprężające. 30 stopniowe upały zachęcają do odpoczynku na jednej z niebywale pięknych plaż z widokiem na nieskończony błękit, czy do nurkowania w cenotach – naturalnych jaskiniach wypełnionych krystalicznie czystą wodą. Beztroskie tygodniowe wakacje w Cancún w pakiecie Lot+Hotel w formule all inclusive to koszt od 4989 zł od osoby.