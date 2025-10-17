Polski rynek zalany jest tysiącami biur podrózy. Niedługo do ich grona dołączy kolejna marka. Thomas Cook, założony w 1841 roku w Wielkiej Brytanii, otworzy się nidługo w Polsce.

Najstarsze biuro podróży wchodzi do Polski

Znane biuro podróży ogłosiło w 2019 roku bankructwo, ale od 2024 roku firma należy do Polskiej firmy - grupy eSky, znanej z internetowej sprzedaży biletów i pakietów wakacyjnych. Chociaż pierwotne plany zakładały utrzymanie Thomasa Cooka na rynku brytyjskim, po upływie roku strategia uległa modyfikacji. Właściciele podjęli decyzję o podziale: eSky nadal będzie prowadzić sprzedaż w sieci, natomiast Thomas Cook trafi do sprzedaży agencyjnej (stacjonarnej).

Ofertę Thomasa Cooka będzie można zakupić w punktach stacjonarnych u agentów turystycznych w całej Polsce. Firma chce się jednak wyróżnić na tle konkurencji.

All inclusive po nowmu

Jak zapowiada Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w eSky.pl, ich strategia opiera się na dostarczeniu klientom pakietów łączących elastyczność samodzielnego planowania z gwarancją bezpieczeństwa touroperatora - czyli pomostu między klasycznym all inclusive a w pełni autonomiczną podróżą.

W tym celu Thomas Cook wprowadza pakiety dynamiczne. Zamiast rezerwowania lotów czarterowych i stałych kontraktów hotelowych, biuro łączy w czasie rzeczywistym aktualne połączenia rejsowe z dostępnymi na świecie hotelami, umożliwiając personalizację wyjazdu. Najważniejsze jest to, że mimo elastyczności, cały wyjazd ma gwarancję biura (w tym ochrona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), zapewniając pełne bezpieczeństwo finansowe na wypadek problemów, takich jak odwołania lotów.

Ten produkt jest dedykowany osobom szukającym czegoś więcej niż typowe all inclusive, ale które nie mają czasu na organizację każdego detalu swoich wakacji. Thomas Cook ma być synonimem spokojnych, perfekcyjnie zaplanowanych wakacji - podsumowuje Grabczak.

