LOT otwiera nową trasę: Nowe połączenie Warszawa-Marrakesz

Polskie Linie Lotnicze LOT, uruchomia bezpośrednią sezonową trasę z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Marrakeszu w Maroku. Decyzja ta doskonale wpisuje się w rosnący trend popularności tego północnoafrykańskiego kierunku i stanowi ważny krok w strategii rozwoju polskiego narodowego przewoźnika.

Marrakesz: Szczegóły nowej trasy

Rejsy do Marrakeszu, określanego często jako "Czerwone Miasto", rozpoczęły się i będą realizowane dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. Pasażerowie mają możliwość planowania podróży na tej trasie do 9 maja 2026 roku. Nowe połączenie jest pierwszym w historii, w którym LOT obsługuje Marrakesz bezpośrednio, co znacząco ułatwia polskim turystom dotarcie do jednego z najbardziej atrakcyjnych miast Maroka.

Podróż z Warszawy do Marrakeszu jest stosunkowo krótka i komfortowa. Przewidywany czas lotu wynosi niespełna pięć godzin (około 4 godziny i 45 minut). Trasę będą obsługiwać samoloty z floty LOT-u: Boeing 737 MAX 8 oraz Boeing 737-800.

Uruchomienie połączenia do Maroka nie jest przypadkowe. Kraj ten z roku na rok zyskuje na popularności, stając się jednym z najbardziej pożądanych kierunków wakacyjnych. Dane LOT-u potwierdzają ten trend, wskazując na dynamiczny wzrost liczby odwiedzających.

W 2024 roku Maroko odnotowało rekordową liczbę turystów - 17,4 miliona podróżnych.

Marrakesz, ze swoim tętniącym życiem placem Dżemaa el-Fna, ogrodami Majorelle i labiryntem uliczek medyny, jest naturalnym magnesem przyciągającym miłośników kultury, historii i egzotycznych krajobrazów.