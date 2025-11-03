12 listopada 2025 r. Ryanair przechodzi całkowicie na cyfrowe karty pokładowe. Wszyscy pasażerowie będą musieli odprawić się przez internet, a papierowe karty nie będą już wydawane. Odprawy on line można dokonać na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. Początkowo zmiana miała nastąpić 3 listopada, ale została przesunięta na okres po szczycie podróży związanych z przerwą w brytyjskich szkołach.

Powody decyzji linii Ryanair

Linia lotnicza tłumaczy, że podjęła decyzję w sprawie kart pokładowych, ponieważ prawie 80 procent pasażerów już korzysta z cyfrowych wersji. Oprócz tego- argumentuje przewoźnik - cyfrowa karta pokładowa obniża koszty lotniskowe i ceny biletów dla wszystkich pasażerów Ryanair oraz zapewni lepszą obsługę. Linia podkreśla także korzyści dla środowiska. Zużyje o 300 ton mniej papieru rocznie.

Reklama

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Reklama

Jak informuje przewoźnik, "wszyscy pasażerowie Ryanair nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie przez internet na 48 i 24 godziny przed odlotem". Jeśli pasażerowie nie mają smartfona ani tabletu, ale odprawili się już przez Internet przed przybyciem na lotnisko, otrzymają bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.

Na wszystkich lotniskach nadal będą dostępne będą stanowiska odprawy i sprzedaży biletów. Jeśli pasażer odprawi się przez Internet, a smartfon lub tablet się rozładuje, otrzyma bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.

A jeśli rozładuje się bateria?

Tak samo się stanie w przypadku zgubienia smartfonu lub tabletu, albo gdy rozładuje się bateria. Dane pasażera będą już w systemie i otrzyma on pomoc przy bramce. Konieczna jest jednak odprawa on line. Tylko gdy do niej nie dojdzie, naliczane będą dodatkowe opłaty. Odprawa na lotnisku może teraz kosztować 55 euro. Do tej pory była bezpłatna tylko dla pasażerów z biletami Plus lub Flexi Plus. Od 12 listopada nie będą oni mogli odprawić się na lotnisku za darmo, tylko zapłacą 55 euro.

Dzięki cyfrowej karcie pokładowej opłaty za ponowne wydanie karty pokładowej nie będą pobierane. Aby mieć pod ręką cyfrowe karty pokładowe, najlepiej jest pobrać aplikację Ryanair.