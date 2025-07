Michael O'Leary, szef Ryanair, potwierdził, że linia lotnicza rozważa zwiększenie premii wypłacanej pracownikom za identyfikację pasażerów z ponadwymiarowymi bagażami. Obecnie pracownicy otrzymują 1,50 euro (około 6,4 zł) za każdy wyłapany nadbagaż. Ryanair jasno deklaruje: Jesteśmy zdeterminowani, by wyeliminować plagę ponadwymiarowych bagaży, które opóźniają wejście na pokład i są zdecydowanie niesprawiedliwe dla ponad 99% pasażerów, którzy przestrzegają naszych zasad dotyczących bagażu.

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się wiele filmów pokazujących kreatywne, czasem desperackie, próby pasażerów obejścia przepisów bagażowych, np. poprzez odrywanie kółek od walizek. O'Leary zaznacza, że problem dotyczy jedynie niewielkiego odsetka podróżnych (około 0,1%), ale linia chce położyć mu kres.

Zasady bagażowe Ryanair

Komentarze O'Leary'ego zbiegły się w czasie ze skokowym wzrostem zysków Ryanair w okresie od kwietnia do czerwca. Zysk po opodatkowaniu wzrósł do 820 milionów euro (3,48 miliarda złotych) z 360 milionów euro rok wcześniej, dzięki m.in. okresowi świąt wielkanocnych i wzrostowi cen biletów. Mimo to, O'Leary przewiduje, że ceny letnich biletów pozostaną na poziomie z 2023 roku, a rentowność ma wzrosnąć poprzez "kontrolowanie kosztów".

Obecnie Ryanair pozwala na zabranie małego bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm i wadze do 10 kg w ramach każdego biletu. Pasażerowie mogą zapłacić do 75 euro (318 zł) za bagaż większy niż ten, za który zapłacili podczas rezerwacji.

Zmiany w limitach bagażu podręcznego UE i Ryanair

Warto zaznaczyć, że Unia Europejska pracuje nad ujednoliceniem przepisów dotyczących bagażu podręcznego, co może przynieść zmiany również w Ryanair. W wyniku tych planów, Ryanair zamierza zwiększyć wymiary małego bagażu podręcznego do 40 cm x 30 cm x 20 cm, co da pasażerom dodatkowe 4 litry pojemności. Mimo to, większe bagaże nadal będą wymagały dodatkowej opłaty. O'Leary wyraził przekonanie, że choć chętnie dzieli się z pracownikami wpływami z opłat za nadbagaż, to w ciągu roku lub dwóch te opłaty "się zmniejszą".